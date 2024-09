Intesa Sanpaolo: sostegno a progetto per autonomia giovani

Dare vita a uno spazio unico ad Alessandria, creato per e con i giovani: un hub di formazione e sperimentazione che renda la città e l'Università più attrattive, riducendo l'abbandono scolastico e facendo fiorire i giovani talenti. Questo l’obiettivo del progetto “Spazio M.U.G. – Movimenti di Ultima Generazione per l’Autonomia dei Giovani” promosso dall’Associazione Cultura e Sviluppo, che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha deciso di sostenere attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, fino a fine dicembre sarà attiva una raccolta fondi che punta al traguardo di 100.000 euro, a cui tutti possono contribuire. La Banca parteciperà attivamente devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo.

Attraverso Spazio M.U.G. – Movimenti di Ultima Generazione, si vogliono raggiungere due importanti risultati, per rendere i giovani attivi protagonisti nella costruzione del proprio futuro: potenziare le competenze socio-emotive e le abilità trasversali, attraverso la realizzazione di laboratori e percorsi di formazione direttamente scelti da loro, con la possibilità per alcuni di cimentarsi in percorsi di inserimento lavorativo in aziende ed enti del terzo settore del territorio; i giovani potranno inoltre co-progettare eventi culturali su temi di loro interesse; accrescere l’autonomia giovanile incentivando la fruizione spontanea dello spazio, da parte di studenti universitari, delle scuole superiori e giovani del territorio, come un luogo autonomo, creato ed espressamente dedicato a loro. La gestione a cura degli stessi giovani sarà l’occasione per coinvolgere il gruppo in percorsi di formazione sull’imprenditorialità e sulla sostenibilità del progetto, prevedendo quindi anche un corso per l’acquisizione delle capacità di progettazione, gestione e sostenibilità economica.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare: l’intervento di adeguamento spazio per renderlo autonomo rispetto alla struttura che lo ospita, in particolare attraverso l’abbattimento di un muro, l’insonorizzazione di una parete, e l’inserimento di un ingresso indipendente; piccoli aggiustamenti sugli arredi e sullo spazio esterno, co-progettati e realizzati con i giovani; la realizzazione dei percorsi di formazione, nello specifico: 1 corso per l’acquisizione delle capacità di progettazione e gestione e sostenibilità economica dello spazio (analisi dei bisogni, degli stakeholders, comunicazione efficace, gestione amministrativa, fundraising) e 1 corso per potenziare le competenze trasversali e socio-emotive; la partecipazione a tre corsi esterni selezionati dai giovani sui temi da loro scelti; sette borse di tirocinio lavorativo; la realizzazione di otto eventi culturali ideati e curati dai gruppi giovanili su tematiche quali culture giovanili, digitale, sostenibilità ambientale, società inclusive, benessere psicofisico.

Grazie al progetto, potranno usufruire del nuovo spazio circa 500 giovani, entro i 35 anni, tra cui universitari, studenti delle scuole superiori e altri giovani che partecipano alle attività e agli incontri formativi e che gestiscono lo spazio. Si auspica di coinvolgere fino a 150 giovani nelle attività formative e circa 350 negli eventi culturali. Allo stesso tempo, verranno raggiunte anche la comunità locale, il polo universitario cittadino nonché le aziende e gli enti del terzo settore locali che saranno coinvolti nel programma attraverso l'inserimento lavorativo di giovani proattivi e dinamici.

"Il sostegno alle famiglie fa parte della nostra storia: un impegno che tuttora sentiamo molto, in particolare verso i giovani, che accompagniamo nelle varie fasi della vita", dichiara Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo. "Anche per questo abbiamo scelto con Cesvi di promuovere il progetto dell’Associazione Cultura e Sviluppo, che offre ai ragazzi importanti opportunità di crescita e di inclusione. Intesa Sanpaolo è un’istituzione a servizio del territorio e delle comunità locali: con il Programma Formula raccontiamo e supportiamo i progetti a più alto impatto, mobilitando la nostra rete di contatti e risorse, e aumentando le possibilità di raggiungimento degli obiettivi».