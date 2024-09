Caffè: première a Melbourne per il docufilm "The rise of Espresso"

Accademia del Caffè Espresso è entusiasta annuncia la prima mondiale di “The Rise of Espresso”, il nuovo documentario realizzato internamente e dedicato agli emigranti italiani che, nel corso degli anni, hanno promosso la cultura del caffè espresso in tutto il mondo. La première si terrà oggi, 24 settembre, durante l’Italian Film Festival di Melbourne a cui seguirà un'altra proiezione, sempre in Australia, a Sidney, il 1° ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè.

Le storie raccontate nel documentario illustrano la trasformazione dell'espresso da tradizione italiana a fenomeno culturale globale, rivelando sogni, sfide e aneddoti di molti emigranti che hanno dedicato la loro vita a questa bevanda, un simbolo del Made in Italy.

L'Australia, uno dei mercati del caffè più all'avanguardia, è una destinazione con una ricca storia di migranti italiani, e le sue due metropoli, Melbourne e Sydney, rappresentano l'ambiente ideale per l’Italian Film Festival e per l'Accademia per presentare il documentario per la prima volta.

"The Rise of Espresso", prodotto interamente da Accademia del Caffè Espresso, rappresenta un nuovo approccio alla diffusione della cultura del caffè espresso: l'auspicio, sottolinea il comunicato ufficiale, è quello di "accrescere la conoscenza e l'apprezzamento per il caffè di qualità, la comprensione della sua filiera e delle persone che si celano dietro una tazza di caffè apparentemente semplice".

Questo progetto fa parte di un approccio più ampio al tema, iniziato con la mostra dell'Accademia “Coffee Migrant | Migrant Coffee – Capitolo I”, attualmente in esposizione a Firenze, che racconta il significativo flusso migratorio di oltre un milione di italiani, tra il XIX° e il XX° secolo, verso i porti brasiliani, che li ha portati a dedicarsi alla coltivazione del caffè e adattività commerciali legate ad esso. Il secondo capitolo della mostra, invece, “Coffee Migrant | Migrant Coffee – Capitolo II”, sarà inaugurato nel 2025 e illustrerà il viaggio dei migranti italiani verso i Nuovi Mondi (Australia,Canada, USA), fungendo da estensione narrativa del documentario.

“The Rise of Espresso” verrà proiettato in occasione di eventi legati all'ospitalità e celebrazioni culturali e festival in tutto il mondo e presto sarà disponibile anche in Italia.

Accademia del Caffè Espresso

È un centro culturale situato a Firenze, creato per preservare e promuovere la cultura del caffè espresso accrescendo la sua rilevanza e il suo apprezzamento su scala globale. L’Accademia è stata fondata da La Marzocco, storica azienda fiorentina nata nel 1927 oggi leader nella produzione di macchine per caffè. Situata nella vecchia fabbrica de La Marzocco, Accademia impiega ricercatori, educatori e una serra interna per il caffè, vantando collaborazioni con università, istituzioni ed esperti internazionali di tutto il mondo.