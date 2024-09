AB Inbev punta su Los Angeles

Il colosso delle birre Anheuser-Busch America's ha rivelato che investirà 16 milioni di dollari nel suo birrificio di Los Angeles, negli Stati Uniti. L'azienda produttrice di marchi "yankee" come Budweiser e Bud Light prevede un finanziamento destinato ad ampliare le capacità di confezionamento per i marchi “oltre la birra”, come i cocktail in lattina Cutwater e i seltz di vodka Nutrl, oltre ad aumentare la capacità di produzione di lattine da 25 once. Tuto questo, dicono dalla società, "per soddisfare la crescente domanda dei consumatori". Con la nuova iniezione di liquidità sarà anche approntata l'installazione di aggiornamenti della struttura per migliorare la conservazione dell'acqua e ridurre le emissioni delle caldaie.

"Questo è un momento cruciale per il birrificio di Los Angeles -sottolinea Eric Gutierrez, direttore generale del birrificio Anheuser-Busch di Los Angeles-. Questi investimenti ci offrono l'opportunità unica di rimanere all'avanguardia nell'eccellenza della produzione di birra e di innovare in modi nuovi che soddisfino le esigenze dei consumatori. Siamo un membro orgoglioso della comunità di Los Angeles da quasi 70 anni, e questo investimento continuo non solo stimola l'economia locale, ma favorisce la crescita di Anheuser-Busch, sostenendo al contempo i nostri dipendenti impegnati”.

Questo è solo l'ultimo di una serie di investimenti effettuati quest'anno da Ab-Inbev: ad agosto, ha investito 6,5 milioni di dollari nel suo birrificio di Williamsburg, in Virginia, negli Stati Uniti, per incrementare l'efficienza dell'impianto e migliorare la capacità del magazzino del birrificio, mentre a luglio, l'azienda ha annunciato l'intenzione di investire 7 milioni di dollari nel suo birrificio di Fairfield, in California, per facilitare i progetti infrastrutturali di capitale, e a maggio ha investito 15,5 milioni di dollari per migliorare il suo impianto di Fort Collins (leggi EFA News).

“Investire nelle comunità in cui il nostro personale vive e lavora fa parte di noi -aggiunge l'amministratore delegato di Anheuser-Busch, Brendan Whitworth-. Attraverso continui investimenti nelle nostre strutture, come il birrificio di Los Angeles, non solo miglioriamo le nostre capacità ma contribuiamo anche alla prosperità delle comunità che serviamo”.