Nestlé celebra decennale di Global Alliance for YOUth

Global Alliance for YOUth celebra quest'anno il suo primo decennio di attività. Si tratta di un'alleanza aziendale creata e co-fondata da Nestlé per aiutare i giovani a migliorare la propria posizione lavorativa e trovare opportunità. Negli ultimi dieci anni, 25 aziende internazionali associate hanno fornito oltre 40 milioni di opportunità di sviluppo professionale a persone di tutto il mondo di età compresa tra 18 e 30 anni. Fondata per la prima volta in Europa durante un contesto economico difficile, la Alliance for YOUth è stata il primo movimento del settore privato dedicato ad aiutare i giovani ad acquisire le competenze necessarie per prosperare nel mondo del lavoro. La sua ambizione era quella di creare oltre 100mila opportunità di lavoro nella regione.

Nel 2019, la Alliance è stata ampliata a livello globale per diventare la Global Alliance for YOUth. Da allora, ha compiuto passi da gigante nella sua missione per: Creare opportunità di sviluppo: le aziende associate hanno creato collettivamente oltre 40 milioni di opportunità di sviluppo per i giovani a livello globale. I beneficiari hanno potuto dare il via alla loro carriera con i loro primi impieghi, acquisire competenze essenziali per migliorare la loro occupabilità e ricevere supporto per avviare o far crescere le proprie attività.

Supportare i giovani vulnerabili: l'Alleanza ha collaborato con JA Europe per rispondere alle esigenze delle comunità svantaggiate, tra cui rifugiati e giovani emarginati in Germania e Polonia. Dare potere ai giovani artefici del cambiamento: in collaborazione con la Global Shapers Community e Accenture, l'Alleanza ha lanciato un premio annuale per l'innovazione, mirato a dare potere ai giovani innovatori per affrontare urgenti sfide sociali e ambientali.

Promuovere competenze digitali essenziali: l'hackathon Code4YOUth è stato lanciato in collaborazione con Hcl Tech, Microsoft e Publicis Group per promuovere l'inclusione digitale, promuovere la creatività e supportare i giovani nello sviluppo di competenze digitali essenziali. I sette finalisti, su 5000 candidati, hanno avuto l'opportunità di presentare le loro idee a un gruppo di esperti del settore, con il potenziale per le loro soluzioni di avere un impatto duraturo sulle comunità di tutto il mondo.

Espandere i contributi delle aziende associate: Nestlé da sola ha messo in contatto 7,7 milioni di giovani con posti di lavoro, tirocini e apprendistati, nonché opportunità di formazione dal 2017. Nel 2023, ha facilitato quasi 24mila collocamenti e quasi 11mila apprendistati per persone sotto i 30 anni, con un'attenzione particolare allo sviluppo di imprenditori agricoli.

"Con rapidi progressi tecnologici, tra cui l'intelligenza artificiale, la natura del lavoro sta subendo cambiamenti significativi", ha commentato Laurent Freixe, amministratore delegato di Nestlé, fondatore e presidente della Global Alliance for YOUth. "Oggi, la nostra missione è più rilevante che mai. Promuovendo la doppia istruzione, l'inclusione digitale e lo sviluppo continuo delle soft skill, prepariamo le giovani generazioni al mondo del lavoro. I giovani, spesso nativi digitali, sono in una posizione unica per adattarsi a questi cambiamenti e, quando sono abilitati, possono guidare un cambiamento sociale profondo e duraturo, ampliando al contempo il bacino di talenti delle aziende associate".

Da parte sua, Irina Berestova, beneficiaria ucraina del progetto JA Europe Honour, ha affermato: "Il progetto Honour mi ha fornito una tabella di marcia e gli strumenti per contribuire alla mia continua integrazione nel mercato del lavoro tedesco. I workshop del progetto e il supporto ricevuto sono stati determinanti nel posizionarmi per il successo futuro. Sono grata per questa straordinaria opportunità e vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per il supporto dato a me e ad altri giovani sfollati".