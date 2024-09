Eurostat: prezzi agricoli in calo (-3%) su base annua nel secondo trimestre 2024

Secondo Eurostat, nel secondo trimestre del 2024, i prezzi agricoli nell'Unione Europea sono diminuiti sia per gli output che per gli input non correlati agli investimenti. Il prezzo medio della produzione agricola è diminuito del 3% nel secondo trimestre del 2024 rispetto allo stesso trimestre del 2023. Durante questo periodo, il prezzo medio dei beni e dei servizi attualmente consumati in agricoltura (input non correlati agli investimenti, come energia, fertilizzanti o mangimi) è diminuito del 7%. Questi cali sono stati, tuttavia, leggermente meno bruschi rispetto ai due trimestri precedenti.

Dopo un periodo di forti aumenti dei prezzi agricoli nel corso del 2021 e nei primi tre trimestri del 2022, la velocità di crescita ha rallentato e i prezzi hanno infine iniziato a diminuire. Le recenti diminuzioni della produzione agricola e dei costi degli input sono nella direzione di livelli più calmi prima del 2021.

Uno sguardo più attento ai dati mostra andamenti contrastanti per quanto riguarda i prezzi dei prodotti agricoli nel secondo trimestre del 2024 rispetto allo stesso trimestre del 2023. Sono stati registrati forti cali nei prezzi delle uova (-15%), dei cereali (-14%) e delle piante foraggere (-13%). Al contrario, le carenze dal lato dell'offerta hanno portato a continui aumenti dei prezzi dell'olio d'oliva (+41%) e delle patate (+10%).

In generale, i prezzi di frutta e verdura sono cambiati poco sensibilmente (+3% nel complesso per la frutta e -1% per le verdure, rispettivamente), sebbene vi siano stati notevoli contrasti per prodotti specifici. All'interno della categoria della frutta, il calo più netto rispetto allo stesso periodo del 2023 ha riguardato limoni e lime (-48%), mentre l'aumento più netto si è verificato per la frutta proveniente da climi subtropicali e tropicali (+51%). Per le verdure, si sono verificati forti cali nei prezzi di cipolle (-46%) e pomodori (-27%), in contrasto con i forti aumenti per i legumi freschi (+39%) e i cavolfiori (+35%). Tra gli input non correlati agli investimenti, i cali di prezzo più netti sono stati registrati per fertilizzanti e ammendanti (-19%) e mangimi per animali (-13%).

A livello nazionale, la maggior parte dei paesi dell'UE (17 su 25 con dati disponibili) ha registrato un calo dei prezzi della produzione agricola nel secondo trimestre del 2024, rispetto allo stesso trimestre del 2023. I cali di prezzo più netti si sono verificati in Ungheria (-13%), Polonia (-12%) e Repubblica Ceca (-10%). Al contrario, gli aumenti più elevati sono stati registrati in Grecia (+8%), Lettonia (+4%), Cipro e Irlanda (+3%).