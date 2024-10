Cannabis. Mantovano: "Tra i minori consumo in crescita"

Il sottosegretario attacca Sfera Ebbasta, testimonial sfacciato della marijuana.

Mentre le organizzazioni agricole contestano le presunte limitazioni alla coltivazione della canapa, il governo tira dritto, citando i dati allarmanti dei consumi tra i giovani e addirittura tra i minori, dove aumenta il consumo di droghe e alcool, in particolare tra le ragazze. E tra le sostanze illegali quella maggiormente utilizzata è la cannabis, seguita dalle Nuove Sostanze Psicoattive, inalanti e solventi, cannabinoidi sintetici, stimolanti, allucinogeni, cocaina, anabolizzanti e oppiacei.

E' quanto emerge dai dati riferiti dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, durante un'audizione presso la Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il sottosegretario è intervenuto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

"L'alcol è la sostanza psicoattiva di più comune utilizzo tra i minorenni: circa il 69% riferisce di averne bevuto nel corso del 2023", ha sottolineato Mantovano. "Le intossicazioni e il binge drinking (5 o + bevute in 30 giorni), riguardano rispettivamente il 13% e il 25% dei minorenni, e questo è fonte di pericolo per la correlazione con condotte antisociali. Nel tempo si è ridotta l'età della prima ubriacatura".

Il sottosegretario ha messo in luce la "novità non positiva" legata al "sorpasso di genere: nonostante l'utilizzo di alcol sia da sempre un comportamento tipicamente maschile, nel 2023 sono state soprattutto le ragazze ad aver consumato in eccesso bevande alcoliche", ha spiegato.

"Nel 2023, circa 516mila studenti corrispondenti al 34% di tutti quelli di età compresa tra i 15 e i 17 anni, hanno riferito di aver consumato almeno una volta nella propria vita una sostanza stupefacente illegale", ha proseguito Mantovano.

"Tra le sostanze illegali quella maggiormente utilizzata è la cannabis, seguita dalle Nuove Sostanze Psicoattive, inalanti e solventi, cannabinoidi sintetici, stimolanti, allucinogeni, cocaina, anabolizzanti e oppiacei", ha aggiunto il sottosegretario, sottolineando che tra chi fa uso di cannabis "fra i giovanissimi sono 265mila gli studenti tra i 15 e i 17 anni (corrispondenti a circa il 17% di tutti gli studenti della stessa età) che ne hanno riferito l'uso nel corso del 2023, con valori tornati a prima della pandemia".

"Un dato su cui mi permetto di richiamare l'attenzione è l'aumento della percentuale media di principio attivo", ha poi rimarcato Mantovano, prendendo come esempio negativo la dichiarazione del rapper Sfera Ebbasta sulla marijuana. "40 anni fa la concentrazione di Thc era tra l'1 e il 2%; è passata al 25% nel 2023", ha precisato Mantovano. "Va usata quindi estrema cautela nel definire leggera una sostanza che ha il 25% di principio attivo".

"Non è certamente leggera e non fa distendere la marijuana di cui canta Sfera Ebbasta, che ne rivendica l'uso ("fumo erba in quantità") e l'esalta come nella canzone 'Notti' ("sai che non lo faccio per moda, più che altro per bisogno, che ho bisogno di 'sta roba per non tornare sul fondo"), ha rimarcato il sottosegretario.

"Non ho qualificato in termini criminali - ha precisato Mantovano - trapper e rapper, ma nessuno può sottovalutare un effetto condizionante, dovremmo provare a rompere questo circuito vizioso. E' lo stesso effetto condizionante che in alcuni ambienti del radicalismo islamico fa sì che si sviluppi l'antisemitismo".

Obiettivo del governo è chiudere i coffee shop sui quali "c'è un grande equivoco. Stiamo provando a dare applicazione a una legge nei fatti disapplicata. A quei negozi la legge del 2016 vieta espressamente di vendere le infiorescenze della canapa".