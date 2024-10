Nestlé Italia/2. Asilo nido: pagate rette per quasi 75mila euro nel 2023

Nestlé è da sempre consapevole del ruolo e della responsabilità che una grande azienda ha nel fornire il proprio contributo per migliorare la vita delle proprie persone e delle comunità in cui è inserita. In questa prospettiva, sono diverse le misure che ha introdotto per supportare le proprie persone nella gestione dell’esperienza della genitorialità, promuovendo il corretto bilanciamento dell’equilibrio vita-lavoro e l’uguaglianza di genere nella cura dei figli.

In aggiunta alla “Nestlé Baby Leave”, nel 2023 l’azienda ha contribuito al pagamento di 27 rette di asilo nido per i figli dei suoi collaboratori, per un ammontare di quasi 75.000 euro, oltre a più di 58.500 euro di prodotti alimentari per la prima infanzia forniti gratuitamente ai neogenitori. Numeri considerevoli se si pensa che in Italia la spesa per la gestione di un figlio è di circa 640 euro al mese .

Il valore sociale generato dalle attività di Nestlé (leggi notizia EFA News) è anche legato all’impegno e alla generosità delle sue persone, che – grazie al pieno sostegno dell’azienda - possono dedicare il proprio tempo a chi ne ha più bisogno. Il volontariato aziendale retribuito rappresenta infatti un importante cardine della responsabilità sociale del Gruppo. Nel 2023 sono stati 90 i dipendenti a svolgere attività di volontariato con un permesso aziendale retribuito e l’azienda punta ad arrivare a 450 persone entro il 2026.

“In un periodo storico in cui la responsabilità sociale è sempre più centrale nel percorso intrapreso da ogni impresa verso il perseguimento del cosiddetto Successo Sostenibile, siamo stati felici di collaborare con il Gruppo Nestlé in Italia che ambisce a generare cambiamenti sociali positivi”, ha dichiarato Cristiano Busco, professore ordinario alla Luiss Business School. “Il Report di Impatto Sociale 2023 del Gruppo Nestlé in Italia si propone infatti di condividere, a valle di un rigoroso processo di identificazione e misurazione, gli impatti più significativi generati dal Gruppo. Le iniziative sociali realizzate hanno impattato positivamente ambiti di impegno quali, tra gli altri, il benessere delle loro persone e famiglie, il supporto alle comunità locali, l’educazione alimentare. Tali ambiti di impegno sono oggi tra gli ingredienti più preziosi della ‘ricetta’ d’impatto sociale proposta dall’azienda – una ricetta che, grazie al primo Report di Impatto Sociale, il Gruppo Nestlé in Italia ha deciso di raccontare”.

