Nespresso lancia N°20, novità per la linea Vertuo

A settembre dello scorso anno, Nespresso annunciava il lancio di N°20 per la linea Original: un nuovo caffè dal gusto eccezionale, frutto di 20 anni di ricerca e dedizione, per dare alla luce una nuova varietà 100% esclusiva di Nespresso dalle qualità sensoriali inedite, in grado di generare una rivoluzione di gusto indimenticabile.

I maestri del caffè hanno lavorato instancabilmente dal 2003 alla creazione di questa nuova pianta di caffè e, dopo aver selezionato con la massima cura le due migliori piante di Arabica in termini di gusto, gli esperti Nespresso le hanno incrociate identificando il terreno delle regioni colombiane di Cauca e Caldas come luogo ideale in cui piantare e far crescere N°20, così che potesse prosperare ed esprimere al meglio le sue potenzialità.

In queste terre, la pregiata varietà di Arabica è stata affidata a soli 59 agricoltrici e agricoltori, che hanno piantato, coltivato e curato collettivamente solo 1 milione di piante in totale. Il caffè che ne risulta vanta un gusto raro e raffinato, reso unico dagli aromi di fiori d'arancio, agrumi freschi e delicate note di gelsomino che ne caratterizzano il profilo aromatico.

A dimostrazione dell’altissima qualità che lo contraddistingue, N°20 è certificato come Q Coffee dal Quality Coffee Institute, un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro che attesta elevati standard di qualità nell'industria del caffè.

Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso, parlando di N°20 in occasione del lancio per Original lo scorso anno, affermava: "Si dice che per le cose belle valga la pena aspettare, e questo è certamente vero quando si tratta di N°20. Le note di fiori d'arancio, accompagnate da ricchi aromi floreali e fruttati, e da una fresca acidità, si combinano per creare un caffè dalla personalità rara, elegante e sottile. Sviluppato per dare vita ad un caffè dal gusto perfetto, N°20 saprà stupire e deliziare anche gli appassionati di caffè più esigenti”: ed ecco che, quest’anno, Nespresso annuncia il lancio di N°20 in edizione limitata anche per la linea Vertuo, oltre al suo atteso ritorno per la linea Original.

Un momento speciale per Nespresso, che in N°20 vede l’incarnazione dei propri valori: l’ossessione per la perfezione, l'innovazione costante, il lavoro di cura e passione che hanno portato alla nascita di questo caffè dal gusto eccezionale. Un’occasione che Nespresso ha voluto celebrare insieme a Chef Viviana Varese, l'esempio concreto di una cucina rivoluzionaria ed eccellente. Ma non solo: ad unire Chef Varese e Nespresso da tempo è una commistione di intenti, una condivisione di visione e valori, un uso straordinario di materie prime e ingredienti.Ed ecco che, per annunciare il ritorno di N°20 per Original e il lancio per Vertuo, Chef Varese ha dato vita ad un prodotto d’alta pasticceria: "La prima volta che ho assaggiato N°20 come Espresso, lo scorso anno, è stata un’esperienza semplicemente unica: un caffè dal gusto eccezionale, diverso da qualunque altro caffè mai provato prima. Oggi, ho ritrovato in N°20 come Doppio Espresso le stesse note floreali e gli aromi di fiori d’arancio che tanto mi avevano colpita, così ho deciso di unire in una frolla questo caffè insieme a farina, cacao, cioccolato e buccia d’arancia”, afferma Chef Varese.

Un biscotto ispirato alla Colombia, Terra d’Origine di N°20, ma non solo. Terra magica che Chef Varese ha potuto visitare nel 2022 insieme a Nespresso, vivendo un viaggio alla scoperta del caffè: “Se chiudo gli occhi, questo biscotto mi riporta in Colombia, Terra meravigliosa a cui sono molto legata e che, insieme a Nespresso, ho potuto visitare vivendo un viaggio alla scoperta del caffè direttamente alla fonte della filiera. Ho scoperto che cosa c’è dietro ogni chicco e compreso come questo prodotto viene portato alla luce, modificando di conseguenza il mio modo di trattare e valorizzare questo elemento unico in cucina, in maniera ancora più rispettosa e pura”, aggiunge Chef Varese. Le clienti ed i clienti Nespresso potranno vivere un’esperienza speciale e degustare N°20 per Original e Vertuo insieme al biscotto creato da Chef Varese dal 10 al 13 ottobre in 8 Boutique Nespresso selezionate (Flagship; Belfiore; Genova; Frattina; Cola di Rienzo; Torino; Firenze; Padova), per un’esperienza di gusto indimenticabile

Ma non solo: la creazione di Chef Varese dedicata a Nespresso N°20 sarà disponibile anche da Polpo Semplicemente Pesce (via Melzo 9, Milano) dal 1 al 3 novembre 2024, locale dinamico e contemporaneo nato dall’ispirazione di Chef Varese alle trattorie degli anni ‘80. Coloro che, in quei giorni, sceglieranno di concludere al meglio la loro esperienza di degustazione con uno dei caffè Nespresso Professional disponibili da Polpo, potranno infatti assaggiare il biscotto d’alta pasticceria creato da Chef Varese.

Per assaporare appieno il suo gusto raro e raffinato, Nespresso consiglia di gustare N°20 per Original come Espresso da 40 ml e come Doppio Espresso da 80ml per la linea Vertuo.

N°20 sarà disponibile in edizione limitata per Original e Vertuo Line a partire dal 7 ottobre 2024 nelle Boutique Nespresso, sito e-commerce, App e tramite il Servizio Clienti Nespresso contattabile al Numero verde 800392029.