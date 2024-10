Blue Bottle Coffee: il blend di New Orleans va per la maggiore

La categoria del caffè freddo cresce rapidamente, sulla scia delle giovani generazioni che amano sempre più questa categoria di prodotto. A livello globale, infati, circa una tazza su tre consumata fuori casa è un caffè freddo. Alla luce di tale trend, Nestlé sta ampliando la sua offerta di caffè freddo con il lancio di New Orleans (Nola) Craft Instant Coffee Blend di Blue Bottle Coffee. Si tratta dell'ultima aggiunta all'offerta di caffè freddo in stile New Orleans di Blue Bottle, che sfrutta l'esperienza di Nestlé nel caffè solubile.

La miscela di caffè freddo artigianale Nola è una miscela di caffè, cicoria e zucchero, accuratamente tostata e alchemizzata in granuli aromatici che si dissolvono nel classico caffè freddo in stile New Orleans. Per preparare Nola a casa, i consumatori devono semplicemente aggiungere acqua, ghiaccio e latte, nella quantità che preferiscono. Il prodototto attualmente disponibile da Blue Bottle negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea del Sud e in Cina.

"Grazie alle nostre capacità di innovazione nel caffè", spiega Damien Tissot, responsabile R&S Nestlé per il caffè, "continuiamo a offrire deliziose esperienze di caffè freddo a casa per i consumatori. In collaborazione con Blue Bottle, abbiamo sviluppato una versione solubile del New Orleans-Style Iced Coffee, che unisce il sapore iconico di un caffè preferito al bar alla praticità, rendendo più facile gustare un caffè freddo sia a casa che in viaggio. È un altro passo avanti nella creazione di bevande in sintonia con la prossima generazione di bevitori di caffè".

La gamma Nola è diventata una delle bevande più popolari vendute nelle caffetterie Blue Bottle, con circa 3 milioni di unità vendute ogni anno nei bar degli Stati Uniti e dell'Asia. "I giovani stanno abbracciando la tendenza del caffè freddo e la popolarità duratura di Nola ne è la prova", dichiara Cara Ray, responsabile globale del settore Beverage di Blue Bottle Coffee. "Con Nola Craft Instant Coffee Blend, abbiamo catturato l'equilibrio distintivo di caffè, cicoria e dolcezza che definisce il nostro caffè freddo in stile New Orleans, tradizionalmente preparato dai nostri baristi. Questo formato consente ai bevitori di caffè di gustare i sapori amati di questa bevanda con una preparazione minima".

Questo lancio si basa sull'impegno di Nestlé di sfruttare la tendenza globale del caffè freddo, in seguito ai lanci di successo di Nescafé Espresso Concentrate e Nescafé Ice Roast.