Commercio al dettaglio UE: aumento a volume ad agosto

Secondo le prime stime di Eurostat relative ad agosto 2024, rispetto al mese precedente, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,3% nell’intera Unione Europea. Nel luglio 2024, il volume del commercio al dettaglio è rimasto stabile nell’area dell’euro ed è cresciuto dello 0,1% nell’UE. Ad agosto 2024 rispetto ad agosto 2023, l’indice delle vendite al dettaglio corretto per il calendario è aumentato dello 0,8% nell’area dell’euro e dell’1,0% nell’UE.

Nell'area dell'euro nell'agosto 2024, rispetto a luglio 2024, il volume del commercio al dettaglio ha registrato: un aumento (+0,2%) per alimentari, bevande, tabacchi; un aumento (+0,3%) per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); un aumento (+1,1%) per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio ha registrato: 1) un aumento (+0,1%) per alimentari, bevande, tabacchi; un aumento (+0,3%) per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); 2) un aumento (+1,0%) per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati nel volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati in Lussemburgo (+5,3%), Cipro (+2,2%) e Romania (+1,6%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Danimarca (-1,5%), Slovacchia (-1,1%), Bulgaria e Croazia (entrambe -0,7%).

Nell’area euro, nell’agosto 2024, rispetto ad agosto 2023, il volume del commercio al dettaglio ha registrato: 1) una diminuzione (-0,2%,) per alimentari, bevande, tabacchi; 2) un aumento (+1,4%) per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione); un aumento (+2,5%) per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è rimasto stabile per i generi alimentari, le bevande, il tabacco, mentre si è registrato un aumento per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione) dell’1,7% e un aumento del 2,0% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti annuali più elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati in Lussemburgo (+17,3%), Romania (+8,9%), Croazia e Cipro (entrambi +5,7%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Estonia (-2,7%), Belgio (-1,7%), Danimarca e Irlanda (entrambi -1,6%).