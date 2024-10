Lvmh batte Ferrari: la cantina trentina giù dal podio della Formula 1

La Formula 1 si prepara a celebrare il suo 75° anniversario nel 2025 e annuncia un cambio della guardia che non fa certo piacere agli italinai. Eh sì perché è stato annunciato che LVMH diventerà Global Partner a partire dal 2025 con un nuovo accordo decennale. Come parte dell'accordo, diverse delle iconiche Maison di LVMH saranno coinvolte nella partnership, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. Se, dunque, finisce l'era Rolex in Formula Uno e torna il Tag Heuer, per l'Italia finisce l'era Ferrari Trento 1902 come spumante da spargere a fine corsa, probabilmente sostituito da bottiglioni magnum di Moet Chandon.

L'accordo definito in un comunicato ufficiale, "senza precedenti" tra il leader mondiale del lusso e l'apice del motorsport "sarà lanciato all'inizio della prossima stagione, in un momento di incredibile popolarità, rilevanza culturale ed eccitazione generale per la Formula 1 come ponte tra lo sport globale e l'intrattenimento".

"All'incrocio dei valori di creatività ed eccellenza del Gruppo LVMH con l'innovazione e le alte prestazioni della Formula 1 -prosegue la nota-, la partnership riunirà il meglio di questi due mondi e offrirà agli appassionati, ai fan e ai clienti esperienze impareggiabili che combinano lo sport emozionante e l'elegante art-de-vivre, le corse ruota a ruota e l'artigianato collaudato nel tempo. LVMH e i suoi team condivideranno il loro eccezionale savoir-faire e spirito imprenditoriale con il mondo della Formula 1 attraverso l'ospitalità, le attivazioni su misura, le edizioni limitate e i contenuti eccezionali".

Non sono stati resi noti gli accordi economici dell'affaire: secondo alcuni rumors si parla di un’offerta da parte di Lvmh di circa 100 milioni all’anno per 10 anni. In pratica, il doppio di quanto offriva Rolex che patteggiò 50 milioni l’anno. "Ulteriori dettagli sulla partnership -sottolinea il conumicato ufficiale- saranno annunciati all'inizio del 2025".

"Dalla nascita della Formula 1 nel 1950 fino ai giorni nostri, LVMH e le sue Maison hanno fatto parte di questo sport -aggiunge il comunicato-. Con questa nuova partnership, sia la Formula 1 che LVMH sono entusiasti di scrivere nuovi capitoli di questa incredibile storia, con ogni Maison coinvolta che apporterà la propria esperienza, il proprio patrimonio e la propria energia per rafforzare la collaborazione.

“Le persone, la ricerca dell'eccellenza e la passione per l'innovazione sono al centro dell'attività delle nostre Maison e della Formula 1 -spiega Bernard Arnault, presidente e ceo del Gruppo LVMH-. Nel motorsport come nella moda, nell'orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta sulla strada del successo. Sia nei nostri laboratori che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di rompere i confini che ispira la nostra visione, ed è questo il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership tra la Formula 1 e il nostro Gruppo”.

“Il nostro sport si fonda sulla ricerca incessante dell'eccellenza, un valore che è anche al centro di LVMH, quindi sono lieto di annunciare che questa storica partnership inizierà nel 2025 -aggiunge Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1-. Mentre la Formula 1 continua la sua crescita globale, attirando un pubblico nuovo e sempre più eterogeneo, la forza e l'ampiezza di LVMH la rendono il partner perfetto con cui lavorare per migliorare continuamente l'esperienza dei nostri fan e il patrimonio del nostro incredibile sport. Questa è una partnership storica per entrambe le aziende”.

Per l'Italia è un brutto colpo. A partire dalla stagione 2021, infatti, le "bollicine italiane per eccellenza" hanno celebrato le vittorie dei grandi campioni della Formula 1 portando sul podio più iconico del mondo dello sport una bottiglia formato Jeroboam di Ferrari Trentodoc. All'epoca, Formula 1 scelse Ferrari Trento come partner ufficiale "non solo perché -riportava il comunicato ufficiale della società- è una delle cantine più premiate, ma anche per la sua lunga e autorevole storia".

Fu proprio Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1 a esaltare la partnership: “Festeggiare il successo è insito nel dna di entrambi e Ferrari Trento, che da sempre suggella i momenti più importanti dello sport, è il partner ideale per noi -disse 3 anni fa-. Per oltre un secolo, Ferrari Trento è stato sinonimo di eccellenza italiana, in grado di creare, con la propria passione, bollicine di grande eleganza, capaci di valorizzare ogni momento”.