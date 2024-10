Napoli, Nas in 810 strutture: trovato olio contraffatto e alimenti scaduti

Nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute, i Carabinieri del Nas di Napoli, hanno eseguito controlli a strutture socio sanitarie per anziani, servizi di continuità assistenziale, stabilimenti termali e balneari, centri benessere, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, ristoranti, punti di ristoro delle principali strade e autostrade, stazioni, porti e aeroporti. L'operazione dei Nas, sottolinea il comunicato ufficiale, è stata finalizzata a verificare le condizioni igienico sanitarie, strutturali ed autorizzative, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella conservazione e somministrazione degli alimenti, specie per contrastare le frodi commerciali e sanitarie.

In totale sono state ispezionate 810 strutture delle quali 379 sono risultate “non conformi” per violazioni alle normative nazionali e comunitarie che hanno riguardato in particolar modo gli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e privi della rintracciabilità alimentare. "In tale ambito -spiega il comunicato dei Carabinieri- sono state sospese 53 attività, poiché venivano preparati e serviti cibi in condizioni igieniche precarie, nonché stoccati in ambienti privi di requisiti igienici". Sono state "contestate 638 sanzioni amministrative per un totale di 623.000 Euro e sono stati sequestrati 556.000 kg di alimenti, 3.624 confezioni di prodotti scaduti e 364 litri di olio contraffatto".

Inoltre, prosegue la nota, sono state sospese 3 strutture socio assistenziali per anziani poiché in sede ispettiva venivano accertate significative carenze organizzative, strutturali ed igienico sanitarie, nonché la mancanza delle previste autorizzazioni per svolgere l’attività di “gruppo appartamento”.

I Militari del Nas hanno, inoltre, "eseguito numerosi campioni di prodotti carnei per rilevare la presenza del virus della Psa, la peste suina, e di prodotti ittici immersi in acqua non certificata, con rischio di contaminazione batteriologica, quali ad esempio l’Escherichia coli".