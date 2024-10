In-Sane: da joint-venture con Kuiri nasce Star Kitchen

A breve la costituzione della controllata Cicciogamer Food Srl.

Idntt SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, ha costituito, tramite la controllata In-Sane la società Star Kitchen S.r.l. in joint venture con Kuiri S.r.l., azienda milanese attiva nel settore del food delivery e della ristorazione.

Star Kitchen, partecipata al 51% da In-Sane e per il 49% da Kuiri (Kuiri.it), è la nuova società attraverso cui il Gruppo Idntt intende crescere sul mercato B2C del Food & Beverage, sfruttando, come di consueto, le sinergie interne, in particolare quelle relative alle attività dei content creator di In-Sane, e le competenze di un importante player industriale come Kuiri, che vanta esperienza e un modello innovativo di “Cloud kitchen ready to go”.

Kuiri, è stata capace di innovare il modello di business della ristorazione, creando un network di cucine metropolitane integrate, per fornire a terzi servizi di Virtual Brand, Virtual Franchising e Delivery.

Kuiri è partecipata della famiglia Del Vecchio, anche attraverso il fondo Lmdv Capital, attivo nel settore Food & Beverage con diversi ristoranti a Milano, Pietrasanta e Portofino e la partecipazione in Boem. Tra gli investitori in Kuiri compaiono anche il fondo Azimute B Heroes.

Il primo progetto di talent food di Star Kitchen sarà la costituzione della società Cicciogamer89 Food srls, controllata al 66% da Star Kitchen e per il 33% da Mirco Alessandrini, in arte Cicciogamer89 (foto), uno dei content creator più influenti nell’ambito del gaming, con una fanbase che conta oltre 3,6 milioni di iscritti su YouTube, oltre 1,6 milioni di follower su Instagram e 1,2 milioni di follower su TikTok. Dopo il grande successo degli hamburger di Cicciogamer89, che hanno generato in 6 mesi di test, solo attraverso il servizio di Deliveroo in poche città italiane, oltre 500mila euro di fatturato, il progetto prevede, entro la fine dell’anno, l’avvio dell’attività ristorativa con il primo ristorante a Roma di Cicciogamer89.