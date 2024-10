Trucillo: 4,5 mln euro per innovazione e digitalizzazione in 4 anni

La torrefazione Trucillo di Salerno ha riferito i risultati dell'ultimo piano di espansione per migliorare la capacità e la flessibilità produttiva e la velocità di risposta alle esigenze del mercato. L’azienda campana si prepara così ad una nuova fase di crescita sul mercato interno e internazionale, dove è storicamente presente. Nell’ultimo anno il mercato interno è aumentato e rappresenta oggi il 35% delle vendite, mentre per il 65% il prodotto viene esportato in oltre 40 Paesi.

I risultati dell'azienda sono i seguenti: - aumento del 200% della capacità di confezionamento del caffè in grani da 1kg, il formato più comune per i consumi fuori casa; - aumento del 200% anche per la capacità produttiva del caffè macinato sottovuoto; - pacco di caffè al secondo passa al controllo X-ray; - aumento del 200% della capacità produttiva del caffè monoporzionato in cialde; - un nuovo impianto di degasaggio del caffè per la moka (delicata fase di riposo del caffè, dopo la tostatura e prima del confezionamento) consente di ridurre il tempo dell’operazione da 48-72 ore a circa 3-4 ore; - capacità di stoccaggio del caffè tostato in grani, ovvero pronto per essere macinato o confezionato, aumentata del 333% attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio; - capacità di stoccaggio del prodotto finito aumentata del 156%, attraverso l’ampliamento del magazzino, anche con la realizzazione di un nuovo magazzino interno semi automatico compattabile.

Gli interventi di ampliamento della produzione e del magazzino sono stati realizzati con attenzione alla sostenibilità ambientale e affiancati da una significativa attività di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi, portata a compimento nel 2024, con interventi sui software per la produzione, sistema gestionale, cloud e formazione 4.0 per tutto il personale.

Forte l’impatto della digitalizzazione sull’accesso da parte del personale ai dati e alle informazioni. “Il 2024 è l’anno in cui abbiamo chiuso il cerchio della digitalizzazione della produzione, grazie a tutti gli investimenti fatti negli anni precedenti", spiega Andrea Trucillo, Business Control Manager e HR Manager dell'azienda. "Abbiamo fatto un cambio radicale dell’infrastruttura hardware e software, nonché delle logiche alla base della gestione e archiviazione documentale. Abbiamo aumentato i macchinari connessi e, di conseguenza la mole di dati da gestire, non solo internamente ma anche verso l’esterno con agenti e fornitori. Questo ha richiesto il potenziamento della velocità di connessione e l’acquisizione di strumenti che permettono la condivisione della conoscenza e del know-how”.

Dal 2019 al 2023 l’azienda del caffè, proprietà dell’omonima famiglia dal 1950, ha investito in media circa il 20% del fatturato annuo in costanti interventi di ampliamento e innovazione, per un totale di circa 4 milioni di euro investiti, cui si aggiunge oltre mezzo milione di investimento per la digitalizzazione.