XFarm Technologies, terzo round di finanziamenti

XFarm Technologies, l'app per la gestione dell'azienda agricola, tech company svizzera che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, ha chiuso un round di serie C da 36 milioni di Euro, round che segue quello di serie B da 17 milioni di Euro del 2022 (leggi EFA News) e il primo da 3 milioni di Euro nel 2019.

A guidare il nuovo finanziamento è stata la società globale di investimenti nel settore tecnologico Partech, attraverso il suo Impact Growth Fund, che ha come obiettivo quello di far scalare i leader tecnologici europei di impatto che operano per risolvere sfide ambientali e sociali. Il round ha visto anche la partecipazione di Mouro Capital, società di venture capital con sede a Londra che persegue opportunità di investimento nel settore fintech in fase di crescita in Europa, Nordamerica e America Latina. Oltre a loro hanno partecipato anche Swisscom Ventures, United Ventures e tutti gli investitori istituzionali dei round precedenti.

Il terzo round arriva in un periodo di grande crescita per xFarm Technologies, che supporta il lavoro di 450.000 aziende agricole appartenenti a più di 100 filiere su oltre 7 milioni di ettari in tutto il mondo grazie alla sua piattaforma digitale xFarm, un Fmis, Farm management information system. Il capitale raccolto attraverso il round di Serie C le permetterà di consolidare la propria leadership in Europa e di accelerare la sua espansione nel resto del continente, ma anche in Latam, India, Turchia e Stati Uniti.

L'azienda hi-tech è già ben radicata in Europa in Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. In Italia, a giugno scorso ha digitalizzato la filiera del basilico di Barilla (leggi EFA News): poco prima, a maggio, si è data da fare per semplificare le procedure burocratiche delle imprese agricole con Hubfarm (leggi EFA News) e ancora prima, a marzo, si è vista affidare da Riso Gallo la digitalizzazione della filiera (leggi EFA News

"Questo è un momento di profondi cambiamenti e grandi sfide per l'industria agroalimentare a livello globale -spiega Matteo Vanotti, ceo di xFarm Technologies-. In xFarm Technologies vogliamo continuare a fornire gli strumenti più efficaci ed avanzati per affrontare questo scenario, con ulteriori investimenti in R&D e innovazione, tecnologie all'avanguardia nell'intelligenza climatica e nell'IA per il supporto agronomico, e con un focus su sostenibilità e agricoltura rigenerativa".