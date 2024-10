Nescafé Dolce Gusto e KitKat per la prima volta insieme

Con Nescafé Dolce Gusto ogni pausa ha un sapore speciale! Come è speciale poter gustare a casa caffè e bevande di alta qualità con la comodità di poche semplici mosse. Ad arricchire l’ampia gamma di oltre 30 bevande diverse, è arrivata una novità golosissima pensata per gli amanti del cacao e per chi desidera concedersi un break goloso durante la giornata: sono le nuove capsule Nescafé Dolce Gusto KitKat, che regalano il piacere di assaporare l’iconico gusto di KitKat finalmente anche in tazza.

La bevanda, ispirata alla ricetta che ha reso KitKat famoso in tutto il mondo da quasi 90 anni, è caratterizzata dalle tipiche note di cacao e wafer che renderanno deliziosa e inequivocabile la nuova esperienza di gusto firmata Nescafé Dolce Gusto. La densa schiuma in superficie nasconde e al primo sorso svela una tazza golosissima dal ricco sapore di cacao con un piacevole retrogusto di wafer. Ideale da consumare all’inizio della giornata per cominciare con una marcia in più, oppure per ricaricare le batterie con un break in tazza confortante tra studio, gioco e lavoro.

“Nescafé Dolce Gusto dal 2006 porta in casa delle famiglie italiane l’esperienza del Coffee Shop, un sistema unico che permette di preparare non solo caffè ma anche un’ampia varietà di bevande per tutte le età e tutti i gusti. Da oggi siamo felici di lanciare un prodotto che replica in tazza l’esperienza di gusto di KitKat, ed è in grado di conquistare quel target più giovane, che con le proprie abitudini influenza i trend di consumo emergenti”, riporta Paolo Ongari, Regional Beo Coffee Italia Malta Grecia.

“Le nuove capsule Nescafé Dolce Gusto KitKat sono la prova di una continua evoluzione del nostro brand per incontrare nuove occasioni di consumo e del nostro impegno nel fornire ai consumatori prodotti che soddisfino diverse esigenze di gusto in ogni momento della giornata e che allo stesso tempo siano garanzia di riconoscibilità e iconicità come lo è KitKat in ogni parte del globo”, afferma Federico Giorgio Marrano, Regional Beo Confectionery Italia Malta Grecia.

Con Nescafé Dolce Gusto KitKat, si impreziosisce la selezione di bevande al cioccolato della linea, ed entra in scena una capsula dal profumo intenso e dal sapore avvolgente, perfetta per coccolarsi a ogni sorso e trasformare ogni pausa in un momento indimenticabile.

Le capsule Nescafé Dolce Gusto KitKat sono disponibili in confezioni da 16 pezzi nella grande distribuzione, nei negozi specializzati e sul sito www.dolce-gusto.it al prezzo consigliato al pubblico di € 5.79. Questa bevanda calda è l’ultima novità della gamma Nescafé Dolce Gusto: per scoprire tutti i prodotti, visitate www.dolce-gusto.it.