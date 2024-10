Microverdure nello spazio e orti in grotta: l'agricoltura del futuro va in orbita

Prototipi speciali per lo space-farming, orti in grotta e facility in grado di simulare le condizioni presenti nello spazio, ma anche sistemi biorigenerativi per riciclare risorse ed energia sulle stazioni orbitanti. Sono alcune delle innovazioni che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) presenta all’International Astronautical Congress (Iac), in programma dal 14 al 18 ottobre a Milano (Allianz MiCo – Milano Convention Centre).

La manifestazione si annuncia come la più importante conferenza internazionale dedicata allo spazio, organizzata dall’International Astronautical Federation (Iaf) e ospitata in Italia dalla Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo. In questa 75a edizione della conferenza internazionale, Enea sarà presente allo stand dedicato al progetto “Space It-Up!”, proposto come partenariato esteso sulle attività spaziali del Pnrr e finanziato con 80 milioni di euro da Asi e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).

In particolare, Enea presenterà prototipi e modelli in scala di orti per la coltivazione di microverdure nello spazio e video per illustrare laboratori, competenze e professionalità specializzate nelle biotecnologie innovative e nelle soluzioni tecnologiche di frontiera per consentire a uomini, piante, insetti e batteri di sopravvivere in orbita di ricostruire bioecosistemi nello spazio a supporto della vita in ambiente extraterrestre.