Nestlé si conferma la più amata dagli studenti universitari

Nestlé è stata nuovamente votata come uno dei datori di lavoro più attrattivi al mondo dagli studenti universitari (World's Most Attractive Employers), aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento per il 16° anno consecutivo. Nel sondaggio annuale condotto da Universum, un'azienda di employer branding di fama mondiale, oltre 144mila studenti di economia, ingegneria e tecnologia dell'informazione hanno partecipato ed espresso il loro voto per le aziende per cui aspirano a lavorare. Nestlé è quindi emersa come l'azienda alimentare e delle bevande più quotata per gli studenti di ingegneria, assicurandosi una posizione tra le prime 25 per gli studenti di economia e tra le prime 50 aziende per le facoltà di tecnologia dell'informazione.

Il sondaggio di quest'anno ha rilevato che le principali considerazioni degli studenti attuali per i datori di lavoro preferiti includevano stabilità, alti guadagni futuri e flessibilità.

"Siamo davvero onorati di essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro al mondo per i giovani laureati. Agli studenti che hanno votato per noi diciamo: grazie. Rappresentate il futuro della nostra azienda", ha affermato Béatrice Guillaume-Grabisch, vicepresidente esecutivo e responsabile globale delle risorse umane e dei servizi aziendali.

"Vogliamo anche esprimere il nostro sentito apprezzamento ai colleghi in tutto il mondo che rendono Nestlé un ottimo posto di lavoro, dove possiamo davvero essere una forza per il bene. Inoltre, vorremmo ringraziare Universum per i suoi preziosi spunti sulle tendenze importanti dell'employer branding ogni anno. Mentre le economie e gli stili di lavoro in evoluzione rimodellano le scelte di carriera per la Gen Z", conclude Guillaume-Grabisch, "rimaniamo impegnati a continuare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione della futura forza lavoro."