Investimento miliardario del governo danese in green innovation

Il governo della Danimarca ha presentato un nuovo piano per stanziare almeno 15 miliardi di corone danesi (oltre 2 miliardi di Euro) per la ricerca e l'innovazione green. La misura è a disposizione fino al 2030, compresi 500 milioni di corone danesi (oltre 67 milioni di Euro) per l'industria alimentare e agricola.

In un comunicato, il governo danese ha dichiarato di "voler rendere più facile la diffusione delle nuove tecnologie e soluzioni verdi dai laboratori alla società". Il nuovo approccio, dice il governo, è volto a "risolvere gli ostacoli attuali, come le complicazioni legate ai test, alla documentazione e al coordinamento tra le autorità". Secondo il governo, "lo sviluppo e l'implementazione di nuove soluzioni climatiche nell'industria agricola e alimentare saranno cruciali per la transizione verde".

Il nuovo piano destinerà 500 milioni di corone danesi a uno sforzo complessivo per accelerare le soluzioni verdi per l'industria, "compresa la velocizzazione dei processi di documentazione, una fonderia per nuovi alimenti verdi e soluzioni per un'industria agricola neutrale dal punto di vista climatico".

“La burocrazia e la lentezza non devono ostacolare la trasformazione verde dell'agricoltura -spiega Jacob Jensen, ministro danese dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca-. Per questo sono felice che ora stiamo stanziando fondi per sviluppare, testare e implementare più rapidamente misure che renderanno la transizione più facile per gli agricoltori. Nel complesso, questo aiuterà l'agricoltura a diventare un'industria più verde ed economicamente sostenibile, e aumenterà la nostra posizione di forza come Paese leader nel resto del mondo”.

L'anno scorso la Danimarca è stata il primo Paese al mondo a sviluppare un piano d'azione nazionale per gli alimenti a base vegetale: ha, inoltre, annunciato, prima al mondo, l'introduzione di una carbon tax nazionale sull'agricoltura.