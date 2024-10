Macfrut Academy: biotecnologie fondamentali per competitività

Tutto pronto per Macfrut Talk il nuovo format ideato da Macfrut Academy insieme a Crédit Agricole Italia per approfondire i temi della moderna ortofrutticoltura. Pensato come una vera e propria lectio magistralis tenuta dai massimi esperti del settore, il primo appuntamento è in programma martedì 22 ottobre alle ore 18.00 a Cesena Fiera.

Protagonista del primo Talk è il professor Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche che parlerà su “Investire nelle biotecnologie per aumentare la sostenibilità e la competitività delle produzioni ortofrutticole”. La partecipazione è gratuita, riservata a espositori e operatori, previa registrazione: [email protected]

Tra i massimi esperti mondiali nella materia, Mezzetti anticipa alcune tematiche che affronterà nel corso della sua lectio magistralis. “Gli stress ambientali (biotici e abiotici) rappresentano i maggiori rischi nel settore agricolo, ogni anno mettendone a rischio le capacità produttive. Nuove strategie utili a contrastare la diffusione di nuovi patogeni e la limitata disponibilità di acqua sono essenziali per garantire la sostenibilità delle produzioni agricole, in particolare per il settore ortofrutticolo e soprattutto in aree di produzione marginali e siccitose dove rappresentano già un settore importante e ancora in crescita. Per garantirne la sostenibilità e l'espansione in nuove aree c'è bisogno di nuove cultivar più resilienti, adatte a sistemi di coltivazione basati sull'uso di input ridotti, in particolar modo pesticidi e acqua, e con una migliore qualità per i consumatori".

"Pertanto", prosegue Mezzetti, "è fondamentale una strategia di breeding basata sull'uso di risorse genetiche e sulla creazione di nuovi materiali pre-breeding, attraverso genotipizzazione vegetale, fenotipizzazione, analisi metabolomiche e sensoriali per valutare la qualità dei frutti. Inoltre, è importante conoscere e accettare la possibilità di utilizzare tecniche biotecnologiche integrative che permettano di migliorare la qualità del materiale vivaistico ma soprattutto di accelerare e rendere più efficienti i programmi di miglioramento genetico, permettendo di ottenere nuova variabilità genetica utile per migliorare la resilienza e la qualità delle piante".

"In questo ambito è fondamentale aumentare la conoscenza sulle possibili applicazioni degli strumenti biotecnologici in ortofrutticoltura. L’insieme di queste tecnologie infatti sta avendo nel mondo un forte impatto socioeconomico, per le migliorate sostenibilità, qualità e biosicurezza delle produzioni agricole. Nel nostro paese", conclude il docente, "è fondamentale aumentare le conoscenze sulle diverse biotecnologie disponibili e sul possibile loro impatto nelle diverse fasi della filiera produttiva, favorendone così l'uso nelle aziende del settore ortofrutticolo e aumentando l'accettazione da parte del pubblico”.

Questi argomenti saranno affrontati dal punto di vista scientifico nel Simposio internazionale Ishs (International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture) in programma a Macfrut 2025. E proprio in preparazione a questo evento Bruno Mezzetti ne parlerà nella lectio magistralis nel primo Macfrut Talk a Cesena Fiera martedì 22 ottobre.