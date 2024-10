Debutto con proteste per Starbucks a Venezia

Non inizia bene l'avventura di Starbucks a Venezia. La catena di caffetterie approdata in laguna nel week end (leggi EFA News) nel centro storico, vicino al Ponte di Rialto, dove c’era il negozio di abbigliamento Celio, in calle Marzarieta Due Aprile, ha avuto subito una brutta sorpresa. Le vetrine del nuovo punto vendita, infatti, sono state imbrattate da mani ignote con scritte spray anti-israeliane. “Zionist money not welcome. Free Palestine”, sono le parole scritte sulle vetrine: tradotti suona "I soldi dei sionisti non sono benvenuti, Palestina libera”. Le scritte sono state subito rimosse dallo staff, secondo quanto comunicato dall'azienda, ma le fotografie delle vetrine imbrattate erano state già condivise sui social network. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Digos, che esaminerà le immagini delle telecamere di sorveglianza nell’area.

"Starbucks - precisa l'azienda - si prende cura dei suoi store come spazi sicuri e accoglienti. Abbiamo già rimosso i graffiti e non vediamo l’ora di accogliere la comunità locale nel nostro nuovo store appena aperto".

Come aveva spiegato Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia nel corso della presentazione della prima caffetteria del celebre marchio americano in centro storico, il quarto negozio della caffetteria americana Starbucks in Veneto, è stato aperto in partnership con Percassi (dopo Belluno, Verona e Padova e il 45° in Italia). Ad accogliere i clienti ci sono 35 lavoratori della città metropolitana al primo impiego, appena formati con tanto di corsi per la somministrazione di bevande. Il nuovo Starbucks si sviluppa su due piani per un totale di 150 mq e 50 posti a sedere. Per la norma contro il take-away il caffè non effettuerà asporto: si potrà soltanto sorseggiare all’interno, tra i colori rosso e oro che richiamano la Serenissima.

Il 30 ottobre saranno resi noti da Starbucks, dopo la chiusura dei mercati borsistici, i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2024.