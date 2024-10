Turismo enogastronomico. Toscana: accordo Regione-Ais

Arrivare alla definizione di un programma di iniziative ed attività per promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino ed il vino di qualità. Il tutto finalizzato ad educare al bere responsabile e consapevole e all’arte dell’accoglienza. Questo l’obiettivo generale del protocollo d’intesa siglato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati tra Toscana Promozione Turistica e l’Associazione Italiana Sommelier Toscana. Alla firma sono intervenuti, oltre al direttore di Tpt Francesco Tapinassi e al presidente Ais Toscana Cristiano Cini, la vice presidente con delega all’agricoltura Stefania Saccardi e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras.

L’accordo rientra nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, creato da Regione in collaborazione con Unioncamere per promuovere e valorizzare tipicità e tradizione nell'offerta enogastronomica regionale. “La Toscana", ha spiegato Saccardi, "è stata tra le prime in Italia a comprendere importanza e potenzialità del turismo legato al vino e al cibo. E tanti operatori del settore si sono dati da fare per cercare di sfruttarlo a vantaggio del territorio e dell’ambiente. Nasce in questo contesto il progetto Vetrina Toscana. Il ruolo delle aziende vitivinicole diventa così fondamentale per conservare porzioni di territorio e creare opportunità di lavoro e sviluppo. L’accordo Tpt-Ais Toscana si inserisce in tutto questo e lo rafforza”.

“Sappiamo molto bene come l’enogastronomia", ha detto Marras, "rappresenti una vera propria motivazione per tanti turisti. L’occasione per assaggiare tante produzioni tipiche toscane che costituiscono eccellenze rinomate a livello mondiale. Ma anche per entrare in contatto con il mondo della produzione. Questa collaborazione con Ais Toscana, inserita all’interno di Vetrina Toscana, permette di consolidare ulteriormente questa offerta che non è più di nicchia dato che il turismo enogastronomico può diventare un’opportunità da sfruttare anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi e di diversificazione dell’offerta”.

“Il vino in Toscana", ha dichiarato Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, "rappresenta molto più di un semplice prodotto: è l’essenza stessa del territorio, un elemento culturale profondamente radicato che attrae visitatori da tutto il mondo e racconta una storia di armonia tra uomo e natura, dove la sapienza vitivinicola si intreccia con l’arte e la bellezza del paesaggio. L’accordo con Ais, all’interno del progetto di Vetrina Toscana, dunque, è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e il racconto del vino di qualità. Insieme per valorizzare al meglio l'enoturismo: importante attrattore e chiave di lettura del territorio che tocca i temi dell'accoglienza, del turismo sostenibile e dell'identità Toscana”.

“L'Associazione Toscana Sommelier", ha affermato Cini, "è onorata di poter creare una sinergia con Toscana Promozione Turistica. Riteniamo che sia un’opportunità di collaborazione che va oltre l’aspetto formativo, cuore delle nostre attività: rappresenta una connessione sociale e maggiore è il grado di connessione, maggiore sarà il senso di collegamento con gli altri, con l ‘anima più autentica Toscana. L’obiettivo comune di questo progetto", conclude Cini, "è quindi la valorizzazione di un patrimonio di cultura e tradizione di cui la nostra regione è ricca e l’Ais Toscana, grazie a ben 13 delegazioni che coprono tutto il territorio regionale, auspica di poter essere utile agli obiettivi comuni di valorizzazione del vino, dei produttori, del turismo enogastronomico del territorio”.

Punto chiave dell’accordo è l’individuazione di tutta una serie di azioni congiunte che abbiano come scopo favorire la conoscenza del vino, i luoghi di produzione e i ristoranti e le botteghe di Vetrina Toscana in cui il vino viene commercializzato. Tra quelle allo studio, la realizzazione di ‘pillole di degustazione’, sotto forma di brevi video girati in collaborazione con i Sommelier di Ais Toscana che saranno pubblicati sul sito di vetrina per far capire come si degusta il vino e l'importanza della qualità e della cultura identitaria di un prodotto che è parte della storia della regione. Altre ipotesi di azioni congiunte riguardano la valorizzazione dell’incontro tra vino e prodotti tipici agroalimentari all’interno della lezione del terzo livello del corso Ais, la presentazione agli iscritti del progetto Vetrina Toscana ed in generale una collaborazione reciproca nell’ideazione di ulteriori attività da promuovere in mostre, fiere, esibizioni ed eventi.