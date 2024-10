Arte e scienza a braccetto sui fondali marini della Liguria

Gli Alter Ego di Alessandro Piano, omini di resina trasparente con cui l’artista e broker genovese vuole rendere immortali i giochi degli anni Ottanta-Novanta, sono i protagonisti di un nuovo progetto condiviso con IAS-CNR, Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo spunto per dare le gambe al nuovo progetto è la posa, lo scorso 1° luglio, di Big Ludo: “Ludo” sta per Ludovico, il nome di battesimo del fondatore della Mares, sportivo, palombaro della Regia Marina Austriaca e imprenditore, scomparso nel 1989, fondatore dell’azienda di prodotti per la subacquea, con sede a Rapallo, conosciuta in tutto il mondo.

In un luogo segreto è stato posato Big Ludo, 40 centimetri, messo a dimora lontano dal Cristo degli Abissi, a San Fruttuoso di Camogli: accanto anche alcuni Oscar, Alter Ego di 25 centimetri. L'evento realizzato da Piano insieme a tre realtà doc: Underwater Tales, B&B Diving 2.0 (Camogli) e Mares (che, quest’anno, celebra i 75 anni della fondazione). Tra un anno è previsto il recupero del Big Ludo, come spiegano i promotori dell’iniziativa: un team di esperti, guidati da Marco Faimali, direttore di Ias-Cnr, esamineranno e caratterizzeranno il ricoprimento biologico, tecnicamente biofouling, che, nel tempo, colonizzerà la superficie della scultura, la quale diventerà testimone della grande biodiversità che distingue il nostro mare.

Alessandro Piano ha, poi, incontrato Marco Faimali per l’avvio di una collaborazione. "Tra arte e scienza -spiega lo stesso Faimali- la cosiddetta art science che propone un nuovo approccio per comunicare la scienza". Anche Faimali, avvalendosi del suo team di ricerca, ha fatto immergere una statuetta creata da Piano nelle acque della Stazione Marina Sperimentale di IAS-CNR, nel porto di Genova, “battezzata” con il nome di Bio Alter Ego.

"Lo scopo è fare diventare Bio Alter Ego una sorta di paladino e testimone della biodiversità marina -dice Faimali-. Da un lato l’omino è stato trattato con una pellicola protettiva che eviterà il ricoprimento biologico da parte degli organismi che nel tempo colonizzeranno la sua superfice. In questo modo alla fine del periodo di immersione Bio Alter Ego sarà ricoperto solo per metà da una incrostazione biologica pulsante di vita rappresentando, di fatto, l’Alter-Ego della biodiversità marina che si cela anche nel porto di Genova. L’obiettivo è mantenere vivo il ricoprimento biologico e poi utilizzare gli omini di resina, in sintonia con l’approccio innovativo di Art-Science, come simboli della biodiversità del nostro mare attraverso l’esposizione degli esemplari in un luogo idoneo".

"Come Ias-Cnr -prosegue Faimali- intendiamo evidenziare, con questo nuovo linguaggio comunicativo, l’importanza della biodiversità e del capitale naturale biodiversità e non si esclude che il rapporto arte-scienza con gli Alter Ego di Piano, possa, in futuro, essere utilizzato per inserire questo tipo di “contaminazione culturale” in altri progetti di comunicazione dedicati alla biodiversità ai quali il CNR partecipa a livello nazionale".

Bio Alter Ego è stato appena fatto riemergere dalle acque del porto per una prima fase di monitoraggio: già ricoperto di organismi, è stato poi nuovamente calato in mare per la prosecuzione del progetto. Alessandro Piano svela il suo sogno nel cassetto: "potere esporre Big Ludo, gli Oscar e Bio Alter Ego emersi dopo un periodo di permanenza sui fondali all’Acquario di Genova o, in alternativa, metterli all’asta per beneficenza o per sostenere progetti legati alla scienza".



