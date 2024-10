Baladin Pop, edizione speciale per il fumetto di Mirka Andolfo

Baladin Pop edizione speciale “Blasfamous” è l’omaggio al nuovo fumetto scritto e disegnato dalla star internazionale Mirka Andolfo che da anni collabora con Teo Musso per la creazione di partnership di successo fumetto/birra. Il primo incontro risale al 2022 anno in cui gli editori di Star Comics crearono una convention online chiedendo ad Andolfo di disegnare un personaggio simbolo dell’evento: Astrid che è diventata un’etichetta speciale su una lattina Baladin. In seguito, per omaggiare il personaggio Sweet Paprika ideato dalla writer, si è realizzata una tonica aromatizzata alla paprika.

Nel 2024 la nascita di Blasfamous, come racconta Andolfo citando la descrizione di Star Comics: “un mondo in cui le popstar sono venerate come divinità e le masse si prostrano adoranti alla nuova generazione di superstar virali. Angeli e demoni prosperano grazie a questa adorazione e festeggiano sotto la luce della ribalta che li rende potenti oltre ogni immaginazione. Un giorno una nuova stella dal fascino enigmatico inizia a minacciare il trono di Clelia, la regina del pop. Quando i fan iniziano a scarseggiare e l'attenzione del pubblico minaccia di rivolgersi altrove, Clelia e il suo agente demoniaco, Padre Lev, sono costretti a lottare per la supremazia sul palcoscenico della musica e del misticismo. Fin dove possono spingersi per difendere il proprio regno e scoprire il mistero di questa nuova, sensazionale minaccia?”

Alla richiesta di dedicare un’etichetta speciale, il patron della Baladin, Musso non ha esitato: “rietichettiamo la Pop! Usiamo una carta ad effetto metallico che riprenda il fondo della lattina originale. Sarà una perfetta e rispecchierà esattamente il tema del fumetto”. Andolfo è stata subito entusiasta del progetto e ha creato un capolavoro proponendo il personaggio principale, Clelia, nell’atto di gustarsi una lattina di Pop, con l’etichetta speciale a lei dedicata…

La serie è limitata in poche centinaia di lattine da collezionare. Ma non è tutto perché Andolfo ha firmato 100 lattine che saranno contenute in un kit da 4 lattine (di cui una firmata), in vendita, in esclusiva, sull’eCommerce Baladin

La birra



Pop è una birra chiara dai toni giallo dorati e schiuma fine e persistente. Al naso, immediati sentori di luppolo e agrume, leggere note fruttate e di cereale in chiusura. Al gusto si ritrova il luppolo con un accenno amaricato di media intensità che scorre facilmente in bocca accompagnato da un agrumato di mandarino e bergamotto. Nel complesso, una birra estremamente piacevole e beverina nata per essere davvero una Popular Beer. Piacevole, semplice, rinfrescante.