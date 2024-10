Froneri Italia: Quirino Cipollone è il nuovo amministratore delegato

Quirino Cipollone entra a far parte del gruppo Froneri, seconda potenza al mondo nel settore del gelato confezionato e prima nella produzione di gelati a marchio del distributore, come amministratore delegato Italia e membro del Global Management Board. Ex Unilever, con una trentennale esperienza nel settore dei beni di largo consumo e una profonda conoscenza dell’industria del gelato, Cipollone vanta numerosi incarichi internazionali.

Il manager ha ricoperto il ruolo di Cmo Ice Cream Europa presso l’headquarter Unilever di Rotterdam, ha guidato il business Ice Cream e Beverage dei paesi Scandinavi e, più recentemente, il business Ice Cream di Unilever per il Sud Europa, ricoprendo anche il ruolo di presidente di Unionfood per il settore dei gelati fino a giugno 2024.

In qualità di amministratore delegato, Cipollone guiderà sia Froneri Italia sia Eskigel, le due aziende Italiane del gruppo, con i rispettivi stabilimenti produttivi a Ferentino e Terni.Il manager succede a Luca Regano, chiamato a ricoprire il ruolo di Global Chief Marketing Officer. Cipollone ha definito Froneri "un’azienda innovativa che possiede un business model unico basato su una cultura dell’eccellenza e un’organizzazione agile, con brand forti che mettono al centro la sostenibilità”.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, Cipollone è entrato in Unilever nel 1994, ricoprendo vari ruoli con crescenti responsabilità in ambito Finance, Marketing e Sales. Nel 2004 è stato nominato Managing Director Chocolate Confectionery, lanciando con successo il nuovo venture business in Italia, Spagna, Portogallo e Turchia. Nel 2008 è stato nominato Global Brand Director per Magnum, guidando la trasformazione e il rilancio globale del marchio, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi nel 2013, dove ha ricoperto il ruolo di Cmo per il settore gelati in Europa presso l’headquarter di Unilever a Rotterdam.

Dopo 15 anni di lavoro in ruoli internazionali, Cipollone è tornato alla guida di country business nel 2018, prendendo la responsabilità Beverage e Ice Cream dei Paesi Nordici - Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia - e sviluppando la piattaforma Health & Wellness a livello globale. Nel 2021 è rientrato in Italia alla guida del business dei gelati del Sud Europa, ricoprendo anche il ruolo di presidente di Unionfood per il settore dei gelati fino a giugno 2024.