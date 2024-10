Starbucks ha anticipato oggi i risultati preliminari del 4° trimestre e dell'intero esercizio 2024 che, però, mostrano un nuovo crollo delle vendit. Un -7% che preoccuoa e cstingeca sospendere la guidance per l'esercizio 2025. Più in dettaglio, nel trimestre, il fatturato netto è sceso del 3% a 9,1 miliardi di dollari, l'utile per azione è di 0,80 dollari, in calo del 25% rispetto all'anno precedente. Il calo delle vendite del quarto trimestre è stato "due volte più forte di quanto previsto dagli analisti" ed è stato "il più grande calo trimestrale degli ultimi quattro anni". Una performance cha non ha ceryo rasicurato il nuovo amministratore delegato di Starbucks, Brian Niccol, che ha sostituito Laxman Narasimhan a settembre: appena arrivato, il nuovo amministratore delegato ha dovuto per forza di cose annunciare la "sospensione delle previsioni finanziarie dell'azienda per il prossimo anno a causa della crisi". Il mercato non l'ha presa bene, comunque, è ha punito il titolo chevoghj ha chiuso i rialzo di uno striminzito 0,3% in recupero, in realtà, dopo che il titolo era sceso del 4% in seguito all'annuncio. E stato un brutto giorno per il nuovo ad: a causa della transizione del ceo dell'azienda e dell'attuale stato dell'attività, infartu, la societá ha preannuvusyo che "la guidance sarà sospesa per l'intero anno fiscale 2025". Ciò consentirà di completare la valutazione dell'attività e di consolidare le strategie chiave, stabilizzando e posizionando l'azienda per una crescita a lungo termine.

“I risultati del quarto trimestre dimostrano chiaramente che dobbiamo cambiare radicalmente la nostra strategia per tornare a crescere ed è esattamente quello che stiamo facendo con il nostro piano 'Back to Starbucks-commenta Brian Niccol, presidente e amministratore delegato-. Ho trascorso le mie prime settimane nei negozi a confrontarmi e ad ascoltare i feedback dei nostri partner e dei clienti. È chiaro che Starbucks è un marchio molto amato. Dobbiamo concentrarci su ciò che ci ha sempre contraddistinto: una caffetteria accogliente dove le persone si riuniscono e dove serviamo il miglior caffè, preparato a mano dai nostri abili baristi. Siamo pieni di energia e il team si sta già muovendo rapidamente. Condividerò ulteriori dettagli durante la nostra prossima conferenza stampa, ma vi invito ad ascoltare le mie considerazioni iniziali sul nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori”.

I risultati dell'azienda, spiega il gruppo, sono stati determinati principalmente dalla "debolezza dei ricavi in Nord America nel trimestre, in particolare da un calo del 6% delle vendite dei negozi comparabili negli Stati Uniti": oltre a questo dive registrato un calo del 10% delle transazioni comparabili, "parzialmente compensato da un aumento del 4% dello scontrino medio". Inoltre, le vendite dei negozi comparabili in Cina sono diminuite del 14%, "a causa di un calo dell'8% dello scontrino medio sommato a un calo del 6% delle transazioni comparabili", appesantito dall'intensificarsi della "concorrenza e da un contesto macroeconomico debole che ha influito sulla spesa dei consumatori"..Gli investimenti accelerati in una gamma più ampia di offerte di prodotti, insieme a promozioni in-app più frequenti e a un marketing integrato per invogliare la frequenza della clientela, aggiinge la nota di Starbucks, "non hanno migliorato il comportamento dei clienti, in particolare il traffico in entrambi i segmenti di clientela Starbucks Rewards e non-SR, determinando una performance inferiore alle attese".

Con questi numeri, per l'intero anno fiscale 2024, le vendite globali di negozi comparabili vengonk viate in diminuzione del 2% e i ricavi netti consolidati in aumento dell'1% a 36,2 miliardi di dollari, con un incremento dell'1% a valuta costante. L'utile per azione è di 3,31 dollari, in calo dell'8% rispetto all'anno precedente. La performance inferiore alle aspettative per l'intero anno fiscale, dice la società, "è stata il risultato di un pronunciato declino del traffico, compreso un ambiente di consumo cauto, e dei nostri investimenti mirati e accelerati che non hanno migliorato il comportamento dei clienti, oltre che del contesto macro e competitivo in Cina che ha ulteriormente messo sotto pressione i nostri risultati"

In un comunicato separato, la società ha anche annunciato che il cconsiglio di amministrazione ha approvato un aumento del dividendo trimestrale in contanti da 0,57 a 0,61 dollari per azione delle azioni ordinarie in circolazione: l'aumento sarà effettivo con il dividendo pagabile il 29 novembre 2024 agli azionisti registrati il 15 novembre 2024 e porta il tasso di dividendo annuale della società a 2,44 dollari per azione.

"Nonostante i nostri maggiori investimenti, non siamo riusciti a modificare la traiettoria del declino del traffico, con conseguenti pressioni sia sulla nostra top-line che sulla bottom-line. Sebbene i nostri sforzi di efficienza abbiano continuato a produrre secondo i piani, non sono stati sufficienti a superare l'impatto del calo del traffico -spiega Rachel Ruggeri, direttore finanziario di Starbucks-.

Stiamo sviluppando un piano per risollevare la nostra attività, ma ci vorrà del tempo. Vogliamo amplificare la nostra fiducia nell'azienda e fornire alcune certezze mentre guidiamo la nostra svolta. Per questo motivo abbiamo aumentato il dividendo”.









