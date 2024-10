Heineken, trimestre in calo ma il titolo regge in Borsa ad Amsterdam

Non è andato bene il terzo trimestre di Heineken, chiuso con un fatturato di 9,072 miliardi di Euro in calo del 5,5% rispetto a un anno fa, con un target a 26,895 miliardi di Euro per tutto il 2024. La borsa di Amsterdam fa spallucce e il titolo chiude in territorio positivo, anche se il rialzo è veramente leggero: +0,68%. Guardando più da vicino i risultati, si nota che i ricavi netti si sono attestati nel trimestre a 7,557 miliardi di Euro, anch'essi in calo rispetto ai ricavi tout court ma più pesante, pari a un -6,1%. Un po' diverso è l'andamento guardando i dati beia, ossia before exceptional items and amortization (cioè prima prima delle voci straordinarie e degli ammortamenti): in questo caso i ricavi del trimestre si attestano a 9,234 miliardi di Euro, in aumento del 3,5% rispetto a un anno prima e i ricavi netti sono a 7,679 miliardi, in rialzo del 3,3% in aumento del 5,1% su base annua.

Il volume delle birre Haineken N.V. è attestato a 61,9 milioni di ettolitri in crescita dello 0,7% nel trimestre e dell'1,6% su base annua (attesa a 180,1 milioni di ettolitri) "con una crescita in Europa e in Africa e Medio Oriente che ha più che compensando i leggeri cali nelle Americhe e nell'Asia Pacifica". I volumi di birra premium sono aumentati del 4,5%, trainati da Brasile, Sudafrica e India. Heineken, sottolinea le nota ufficiale, "ha proseguito il suo momento favorevole e ha aumentato il volume dell'8,7% con una crescita a due cifre in 30 mercati. Heineken 0.0 è cresciuta del 3,4%, guidata da Brasile, Stati Uniti e Vietnam" mentre Heineken Silver "ha registrato una crescita elevata, con una continua e forte crescita in Cina e Vietnam".

“Abbiamo realizzato un solido trimestre di crescita equilibrata, con una crescita organica dei volumi di birra dello 0,7% e dei ricavi netti (beia) del 3,3% -commenta Dolf van den Brink, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato-. La nostra attività continua a registrare risultati in linea con il nostro piano, nonostante alcuni mercati si trovino a fronteggiare difficili tendenze dei consumatori e del settore. La nostra strategia EverGreen continua a dare forma alla nostra attività. I volumi Premium sono cresciuti del 4,5%, trainati da Heineken (+8,7%), con un ulteriore contributo significativo di Kingfisher Ultra in India e di Savanna in Africa meridionale. La birra analcolica e il sidro sono cresciuti dell'11%, rafforzando ulteriormente la nostra leadership globale nel segmento".

"Come previsto -prosegue il ceo- nella seconda metà dell'anno stiamo intensificando gli investimenti di marketing. Il nostro obiettivo di risparmio lordo di 500 milioni di Euro per il 2024 è in linea con le previsioni. Confermiamo e ribadiamo la nostra previsione per l'intero anno di una crescita organica dell'utile operativo (beia) compresa tra il 4% e l'8%, a dimostrazione della nostra fiducia nei risultati e del nostro impegno a investire per la crescita e per garantire il futuro della nostra attività”.