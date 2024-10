Relove: la seconda vita di una macchina di caffè

Una macchina di caffè che si rigenera risparmiando risorse e prolungando il suo utilizzo il più a lungo possibile. Un’occasione per amare nuovamente o una seconda volta quella macchina contribuendo a sostenere un’economia circolare e un minor impatto sull’ambiente. È l’idea di Nespresso con Relove il progetto nato per amare di nuovo quelle macchine di caffè che vengono restituite a breve periodo dall’acquisto e alla quale è possibile dare una seconda vita, il tutto con un impatto sulle risorse di almeno due volte inferiore a quello di una macchina nuova.

Negli ultimi anni, il mercato dei prodotti ricondizionati ha registrato una crescita costante, a testimonianza di un cambiamento nelle abitudini di consumo e di una maggiore sensibilità ambientale dei consumatori, sempre più consapevoli rispetto all’impatto delle proprie abitudini di acquisto sull’ambiente. Nel 2023, il settore ha segnato infatti a livello mondiale un incremento del 14%, mentre in Italia, il fenomeno coinvolge ormai 24 milioni di persone che comprano e vendono prodotti usati, generando un valore economico di oltre 25 miliardi di euro.

Il progetto Relove di Nespresso mira proprio a favorire la longevità delle macchine da caffè, estendendone il life cycle e riducendo l’impatto ambientale e le emissioni di gas climalteranti. Grazie a questo programma è infatti possibile acquistare macchine ricondizionate, godendo della qualità e del gusto unico dei caffè Nespresso senza compromessi e ad un prezzo vantaggioso. Si tratta di macchine Nespresso della linea Original e Vertuo a cui i clienti hanno regalato una seconda vita riconsegnandole presso le Boutique del brand o tramite il Servizio Clienti poco tempo dopo l’acquisto: ciascuna macchina viene attentamente esaminata per determinarne l’idoneità al ricondizionamento e, in caso di valutazione positiva, prima di essere reimmessa sul mercato viene ispezionata, riparata se necessario, igienizzata e testata.

Le macchine ricondizionate inserite nel progetto Relove sono inoltre garantite due anni, esattamente come le macchine nuove, ma con un minore impatto ambientale.Il processo di ricondizionamento garantisce infatti due fattori fondamentali in termini di impatto positivo: la riduzione di emissione di CO2 del processo produttivo e un risparmio delle materie prime che, grazie al ricondizionamento vengono riutilizzate, limitando nuovi materiali e con minor impatto anche sul processo di smaltimento. Anche la quantità di energia utilizzata per la sanificazione e la rimessa in condizioni ottimali è inferiore, con conseguente riduzione di immissione di anidride carbonica nell’atmosfera.

"In Nespresso, da sempre ci impegniamo non solo per ridurre il nostro impatto, ma anche per contribuire in positivo sul territorio dove operiamo, dai paesi di origine e fin qui in Italia, sulle persone e le comunità, e ovviamente sull’ambiente che noi tutti viviamo. Per questo l’attenzione all’impiego efficace delle risorse e il loro riutilizzo è fondamentale in tutte le nostre attività”, afferma Thomas Reuter, direttore generale di Nespresso Italiana. "Con Relove offriamo una scelta di acquisto alternativa, che consente di estendere il ciclo di vita delle nostre macchine in ottica di eco-design, contribuendo a un risparmio di risorse senza compromessi in termini di qualità. Un’iniziativa che dimostra l’impegno concreto che vogliamo continuare ad avere qui in Italia per generare valore condiviso”.

Si tratta di un progetto concreto di economia circolare, ambito in cui Nespresso è fortemente impegnata anche attraverso il progetto di riciclo proprietario e unico delle capsule in alluminio “Da Chicco a Chicco” che consente di recuperare i due materiali di cui è composta la capsula, alluminio e caffè appunto, trasformando il primo in nuovi oggetti e il caffè in compost per la coltivazione di riso donato da oltre 13 anni al Banco Alimentare. Circolarità che con Relove consente di supportare il risparmio di risorse, donare una nuova vita alla macchina dopo un meticoloso ricondizionamento, garantendo sempre lo stesso gusto indimenticabile.I modelli disponibili per l'acquisto includono alcune tra le più popolari macchine Nespresso della linea Original, e Vertuo e sono in continua evoluzione e assortimento.Le macchine Relove sono disponibili su tutti i canali, in 38 delle Boutique Nespresso, sul sito www.nespresso.com e il Servizio Clienti.