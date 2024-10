Macfrut 2025: cambiamenti climatici e biosoluzioni al centro del dibattito

Un comparto che cresce e che trova la sua vetrina a Macfrut. Si rinnova l’appuntamento con Biosolutions International Event (Bie), il Salone dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante, in programma nella prossima edizione della Fiera da martedì 6 a giovedì 8 maggio 2025 al Rimini Expo Centre. A coordinarlo è Agri200 Net insieme a Macfrut.

Il Salone si è imposto come il più importante nel sud Europa per la sua peculiarità a 360 gradi sul tema. Nel corso della tre giorni fieristica infatti sarà possibile approfondire le Biosolutions in tutti loro aspetti grazie a un’ampia gamma di proposte specialistiche: parte espositiva (circa 70 le aziende nella scorsa edizione) con posizionamento centrale nella Hall Sud, il luogo più frequentato della fiera; Congresso internazionale quest’anno dedicato al pesco; il riconoscimento ai prodotti innovativi con il Biosolutions Innovation Award; Tavoli tecnici riservati a espositori e sponsor; incontri con buyers esteri di Biosolutions per tutti gli espositori. A tutto questo nella prossima edizione si aggiunge una importante novità: la presenza di aziende produttrici di tecnologie per la sostenibilità (come i droni, Dss, intelligenza artificiale).

“Biosolutions International Event, partito nel 2019, è un evento che mette in relazione il mondo delle biosolutions con le filiere ortofrutticole italiane e internazionali", spiega Roberto Sciolino di Agri2000 Net, coordinatore di Bie. "Protagonisti saranno i principali operatori appartenenti al mondo del biocontrollo, della biostimolazione, della nutrizione speciale e delle tecnologie per la sostenibilità, dalle primarie aziende internazionali, ai distributori di mezzi tecnici, agli imprenditori agricoli sino ai tecnici di un settore sempre più al centro dell’attenzione dell’Unione europea e dei consumatori".

Sciolino allarga lo sguardo sulla centralità delle Biosolutions nella moderna agricoltura di oggi: “È evidente che viviamo in un tempo di cambiamenti climatici. In questo contesto l’utilizzo delle Biosolutions e di tutte le tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale e usare nella maniera più efficiente possibile le materie prime, come l’acqua e i mezzi tecnici, sarà fondamentale per garantire la competitività e la sostenibilità del settore agroalimentare”.