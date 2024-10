Italia-Egitto: più collaborazione sull'agroalimentare

Titolare Masaf ha posto sul tavolo la questione delle restrizioni egiziane alle operazioni in valuta straniera con un impatto negativo su prodotti Made in Italy.

Durante la sua visita in Egitto, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha avuto un bilaterale con i ministri egiziani dell'Agricoltura Alaa Farouk e dell'Approvvigionamento e del Commercio Interno Sherif Farouk.

Soddisfazione reciproca è stata espressa per l'iniziativa dei farmers markets, che ieri ha visto l'inaugurazione del mercato contadino ad Alessandria d'Egitto, con l'interesse da parte dei ministri egiziani ad estendere questa forma di cooperazione internazionale in altre aree della Repubblica. Nel corso del confronto, è stata sottolineata l'importanza di rafforzare la collaborazione tra le due Nazioni, guardando anche al fronte delle tecnologie innovative per ottimizzare i processi di produzione alimentare e migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura.

Dopo aver accolto con apprezzamento i riconoscimenti espressi per gli esiti del G7 Agricoltura di Siracusa, il ministro Lollobrigida ha confermato la centralità dell'impegno del Governo Meloni per la sicurezza e la sovranità alimentare, sottolineando la necessità di garantire il giusto compenso per gli agricoltori e tutta la filiera. Inoltre, Lollobrigida ha posto sul tavolo la questione delle restrizioni egiziane alle operazioni in valuta straniera con un impatto negativo sull'importazione di ortofrutta italiana, accogliendo la disponibilità del Cairo a favorire una celere soluzione.

I ministri egiziani, infine, hanno ribadito il sostegno agli investimenti italiani nel Paese, aprendo all'opportunità di perseguire ulteriori azioni tese a incentivare la collaborazione tra le due Nazioni.

Nella giornata di sabato, ad Alessandria, Lollobrigida ha inaugurato primo farmers market della nazione egiziana. Per l'occasione, il ministro ha sottolineato come il progetto "Mediterranean and African Markets Initiative" (MAMI-Farmers Markets), nato su iniziativa del Governo italiano grazie al finanziamento del ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenti un'opportunità per gli agricoltori egiziani coinvolti, "un passo importante per riuscire a garantire ai produttori agricoli il giusto guadagno, il giusto reddito e crescere in termini di ricchezza".

Lollobrigida ha evidenziato come l'apertura dei farmers market possa contribuire alla sovranità alimentare della Repubblica egiziana, dare il giusto supporto all'agricoltura familiare e garantire ai consumatori l'accesso a cibo di qualità.

"È importante", ha sottolineato il ministro, "che in tutto il continente africano si raggiunga la sovranità alimentare. Il Farmers market, infatti, può essere una grande porta per sviluppare anche in Africa quella sicurezza alimentare che non rinuncia alla qualità e che non è preda dei grandi interessi economici che non hanno a cuore gli interessi dei lavoratori e dei produttori".

"L'Italia", ha concluso Lollobrigida, "fa scuola in questo. E' un nostro dovere, ma anche un nostro interesse, rafforzare i rapporti economici con alcune nazioni straordinariamente importanti come l'Egitto. Noi vogliamo essere protagonisti nel mondo e con il Governo Meloni ci stiamo riuscendo".