Nespresso, disponibile da oggi la nuova collezione per le feste

Nespresso lancia la nuova collezione per inaugurare l’inizio della stagione delle feste. Ispirata all'arte leggendaria del viaggio di Belmond (la catena alberghiera extralusso comprendente il mitico Orient Express, acquisita nel 2018 da LVMH) e ai viaggi in treno in tutto il mondo, la collezione in edizione limitata è co-creata in collaborazione con lo Chef stellato Jean Imbert, chef di fama mondiale che ha ottenuto da Belmond la nomina come capo chef del Venice-Simplon-Orient-Express.

Una collaborazione esclusiva, sottolinea la nota ufficiale, che ha portato alla creazione di nuovi caffè dai "sapori inediti" che, "ad ogni sorso, faranno vivere a tutte e tutti gli appassionati di caffè un’esperienza sensoriale unica, ripercorrendo le tappe di un viaggio immaginario alla scoperta di gusti da tutto il mondo". I nuovi gusti della linea Original Unforgettable espresso, disponibili da oggi 28 ottobre 2024 su tutti i canali Nespresso e fino ad esaurimento scorte, sono:

Unforgettable Espresso per Original Line e Unforgettable Double Espresso per Vertuo Line è una miscela aromatica di caffè provenienti dal Perù e dal Costa Rica;

Almond Croissant Flavour per Original e Vertuo Line è una miscela 100% Arabica proveniente principalmente da Brasile e Colombia;

Peanut and Roasted Sesame Flavour per Original e Vertuo Line è una miscela 100% Arabica proveniente principalmente da Brasile e Colombia.

“Sono onorato di aver avuto l’opportunità di collaborare con Nespresso nella realizzazione di queste squisite ed esclusive creazioni -commenta Jean Imbert-. Grazie al nostro impegno e alla nostra stretta collaborazione, abbiamo meticolosamente perfezionato questi capolavori, ognuno nato da una nuova ed emozionante sfida. Sono immensamente orgoglioso del risultato, poiché questi caffè incarnano i preziosi ricordi dei miei viaggi: evocano l'essenza di Terre lontane grazie alle note di arachidi e sesamo tostato, catturano lo spirito di Parigi ricordando l'iconico croissant aux amandes e, infine, un indimenticabile Espresso, come dice il nome stesso, completa questa collezione eccezionale".

Non solo caffè: Nespresso e chef Jean Imbert hanno voluto rendere indimenticabile il periodo festivo dando vita ai Cioccolatini (disponibili da oggi) in edizione limitata al cioccolato fondente 70% arricchiti da nocciole caramellate. Nati dal ricordo di Chef Imbert della cucina della nonna, questi cioccolatini sono realizzati con chicchi di cacao selezionati provenienti dal Congo e certificati da Rainforest Alliance.

Regali "perfetti"

La collezione Nespresso comprende per queste festività anche due nuovi biscotti che arricchiscono la gamma dei Food&Bites, ispirati a due destinazioni iconiche, New York ed Edimburgo, le città perfette per evocare la tipica atmosfera delle feste. Parliamo dei Chocolate Chip Cookies e dei Lemon Flavoured Shortbreado (anche questi disponibili da oggi 28 ottobre). Sempre per le feste ecco arrivare in edizione limitata la Festive Travel Mug (anch'essa disponibile da oggi), realizzata al 90% in acciaio inossidabile riciclato. Torna anche quest’anno in edizione limitata il Barista Festive Glass, "perfetto per assaporare un Nespresso Martini o per sperimentare con ricette a base di caffè Nespresso".

Non potevano mancare i Calendari dell’Avvento Nespresso, che tornano anche quest’anno per Original e Vertuo Line, con un rilievo grafico in lamina sul packaging che rievoca il tema del viaggio, fil rouge dell’intera collezione. A completare la collezione dedicata alla stagione delle feste, due macchine Nespresso in edizione limitata: Vertuo POP+ Deluxe Matte Black "dalla finitura nera opaca ed eleganti elementi dorati e l’iconica Pixie per la linea Original nella versione blu scuro intenso".

Non è tutto, perché in occasione delle festività natalizie Nespresso ha voluto accontentare tutti i gusti e ha dato vita a nuove ricette da ricreare a casa per "assaporare i sapori unici dei nuovi caffè co-creati con chef Imbert":