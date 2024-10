Consumi: netta crescita a settembre (+4,4%), trainata dal food

Nel mese di settembre l’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi evidenzia un quadro in netta ripresa con un totale mercato che registra a valore un +4,4% su settembre 2023. Del resto, ci si attendeva un recupero grazie all’aumento dei turisti stranieri e italiani che hanno posticipato le vacanze proprio nel mese di settembre. L’alta affluenza di turisti, il meteo favorevole e un tasso di inflazione allo 0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno, hanno dato una spinta al comparto dei consumi che è stato in affanno per la maggior parte dell’anno. La fotografia positiva potrebbe ripetersi anche nell’ultimo trimestre autunnale, sostenuto non solo dal Black Friday in partenza il 29 novembre, ma anche dall’extra fatturato del periodo natalizio che a parità dei costi fissi, è un ossigeno per i bilanci aziendali.

Nei settori merceologici da segnalare il dato quasi in doppia cifra di abbigliamento-accessori +9,5%, trainato dall’andamento positivo a 2 cifre del settore calzature in relazione alle dinamiche climatiche di autunno anticipate rispetto al 2023. Rimane in campo negativo altro retail a -3,6% a eccezione dei servizi. La ristorazione è più fedele all’andamento generale del mercato con un solido +2,8%.

Diverso il quadro se spostiamo l’attenzione sull’andamento dei consumi nel progressivo gennaio-settembre 2024 vs gennaio settembre 2023. La situazione complessiva del 2024 è di sostanziale stabilità con un +0,2% sullo stesso periodo 2023. Anche guardando alla composizione interna del dato, i settori merceologici sono allineati ai risultati compresi all’interno di poco più di 3 punti percentuali. La ristorazione si allinea al totale mercato, mentre abbigliamento-accessori e altro retail fanno segnare rispettivamente +1% e -2,1%. Si riconferma, quindi, la parziale sofferenza delle merceologie non alimentari.

Quanto ai canali di vendita si discostano poco rispetto al dato totale del +0,2% con centri commerciali, high street e prossimità intorno alla parità. L’eccezione in questo contesto è rappresentata dalle prestazioni convincenti di travel a +1,8% e outlet +3,1%. I prossimi mesi saranno, dunque, la cartina di tornasole per capire se per i consumi si apre una stagione migliore di quanto registrato finora.