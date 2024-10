DG Agri: Elisabetta Siracusa nuovo direttore Affari internazionali

La Commissione europea ha deliberato la nomina di Elisabetta Siracusa in qualità di direttore Affari internazionali presso la Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione (DG Agri). Questo dipartimento è responsabile della politica dell'UE in materia di agricoltura e sviluppo rurale e si occupa di tutti gli aspetti della politica agricola comune. La data di decorrenza della nomina verrà stabilita in una fase successiva.

Secondo quanto riferisce una nota della Commissione Europea, nel corso di oltre 30 anni di esperienza professionale, di cui quasi 20 anni in seno alla DG Agri, Siracusa ha sviluppato "competenze approfondite in materia di politica agricola e commerciale, portando avanti iniziative sempre attente a mantenere l’equilibrio tra le priorità dell'UE e quelle internazionali. La sua vasta esperienza nella gestione delle relazioni multilaterali e bilaterali e la sua capacità di fornire orientamenti strategici", prosegue la nota, "sono state essenziali in molti negoziati ad alto livello".

Tra i risultati più degni di nota, la Commissione ricorda "il ruolo fondamentale svolto da Siracusa nell’istituzione di quadri di riferimento preliminari per gli accordi in materia di indicazioni geografiche, essenziali per proteggere i prodotti agricoli dell'UE, e il ruolo di primo piano svolto nelle prime fasi di sviluppo degli accordi regionali di libero scambio, che sortirono un impatto diretto sull'agricoltura e sulle economie rurali dell'UE. Le sue competenze di coordinamento interistituzionale, insieme a una solida esperienza di gestione e capacità di comunicazione, contribuiscono ulteriormente alla sua idoneità a prendere il timone della Direzione Affari internazionali della DG Agri".

Siracusa è attualmente consigliere principale e componente del comitato per il Controllo normativo, un organismo indipendente interno della Commissione che funge da organo di consulenza del collegio dei commissari e svolge una funzione centrale di controllo e supporto della qualità per le valutazioni d'impatto della Commissione e le sue attività di valutazione.

In precedenza, in qualità di consigliere principale presso la Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG Fisma), Siracusa ha fornito consulenze in materia di finanza sostenibile dell'UE, soprattutto in settori quali l'energia e la silvicoltura. All'inizio del mandato della Commissione, è stata vice capo di gabinetto del Commissario Phil Hogan, responsabile per il Commercio, come già nel mandato precedente, quando aveva la responsabilità del portafoglio per l'agricoltura.

Siracusa è entrata a far parte della Commissione nel 1994, iniziando la sua carriera presso la DG Agri.