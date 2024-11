Nescafé Fusion: flessibilità a servizio della ristorazione

Nestlé Professional, l'esperto business-to-business e out-of-home di Nestlé, sta ampliando il suo sistema Nescafé Fusion, una gamma di macchine da caffè che offrono un'ampia varietà di opzioni di bevande personalizzate, da calde o fredde, a chicchi interi tostati o istantanei, a latte vaccino o vegetale per tazze bianche.

Uffici, hotel, minimarket e istituti scolastici e sanitari considerano il caffè essenziale per i loro clienti e dipendenti e cercano di offrire una gamma più ampia di scelte di bevande. A causa della crescente domanda di caffè freddo, soprattutto tra le giovani generazioni, avere un'opzione di bevanda ghiacciata è importante quanto averne una calda. I fornitori di servizi di ristorazione devono rispondere a questa crescente domanda dei consumatori offrendo sia opzioni calde che fredde, da usare in modo facile, comodo e personalizzato. Questo obiettivo, tuttavia, può risultare impegnativo.

Per soddisfare questa esigenza, Nescafé Fusion fornisce bevande a base di espresso, caffè filtro e bevande ghiacciate popolari, come caffellatte, cappuccini e moka. I fornitori di servizi di ristorazione possono scegliere tra 14 diversi modelli di macchine da caffè in base alle dimensioni della loro attività, alla capacità della tazza, allo spazio sul bancone e alle esigenze dei consumatori. La gamma Nescafé Fusion è già stata lanciata in 15 mercati in Asia, Europa e America Latina e ora è in fase di distribuzione in altri 60 mercati. La gamma è stata sviluppata sotto la guida dei team di ricerca e sviluppo di Nestlé a Orbe, in Svizzera, combinando competenza di sistema e know-how del caffè.

"Dato che la domanda di bevande fredde aumenta, in particolare tra le giovani generazioni, i nostri fornitori di servizi di ristorazione devono adattarsi e soddisfare questa tendenza offrendo un menù versatile di bevande sia calde che ghiacciate", ha affermato Reinhold Jakobi, Global Head di Nestlé Professional. "Nescafé Fusion offre esperienze di caffè personalizzabili, riflettendo al contempo il nostro impegno per la sostenibilità".

Oltre a essere facili da usare e a fornire diverse opzioni di menu di caffè, le macchine Nescafé Fusion utilizzano fino al 30% di plastica riciclata e possono ottenere risparmi energetici fino al 60% rispetto alle precedenti macchine Nescafé. Le macchine utilizzano acqua calda per preriscaldare la camera di infusione su richiesta, sostituendo le ventole di riscaldamento.

Per aiutarli a decidere quale macchina Nescafé Fusion si adatta meglio alle loro esigenze aziendali, i fornitori di servizi di ristorazione possono utilizzare lo strumento di valutazione del ciclo di vita per valutare le emissioni di una macchina, l'uso dell'acqua, l'impatto sulle risorse e altro ancora. Questo strumento fornisce dati specifici per regione per Europa, Nord America, America Latina e Asia.

La telemetria è integrata nelle macchine Nescafé Fusion per la risoluzione dei problemi, le impostazioni della macchina e le calibrazioni delle bevande. Gli esperti tecnici di Nestlé Professional ricevono report sui problemi in tempo reale, riducendo la necessità di spostarsi per controllare o manutenere i sistemi.

Poiché tutti gli aspetti della sostenibilità sono importanti, i clienti Nestlé Professional possono tracciare il caffè dalla regione in cui è stato coltivato fino a dove è stato tostato e confezionato tramite il programma pilota "Trace my Coffee", lanciato in Spagna e nei Paesi Bassi e che presto sarà lanciato nel Regno Unito e in Portogallo.