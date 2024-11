Libri. Tutto ciò che c'è da sapere sul pesce

Il pesce: molti lo amano, non tutti lo sanno cucinare. Il libro "Fresco" (Giunti Editore, 2024, pp. 256) di Gennaro D'Ignazio e Eugenio Signoroni va incontro a chi vuole saperne di più e cimentarsi nell'arte culinaria ittica. L'editore lo presenta come "il libro completo per acquistare e cucinare consapevolmente il pesce". 23 specie di pesci, molluschi e crostacei vengono raccontate nel dettaglio dal mare al piatto, con tutti gli indizi per valutare la freschezza sul banco, le tecniche per pulire, sfilettare e conservare alla perfezione, i migliori metodi di cottura e le ricette. Il volume è stato realizzato dai due autori con la collaborazione fotografica di Andrea Di Lorenzo.

"Ricordo perfettamente", scrive Signoroni nell'introduzione, "il giorno in cui questo libro è nato, almeno nella mia mente. Mi trovavo al banco del pesce del mercato dove faccio la spesa almeno un paio di volte alla settimana. Davanti a me, in una cassetta di legno e coperte da un sottile foglio di plastica trasparente, c'erano quelle che mi sembravano bellissime seppie. Guardandole pensavo già ai carciofi che avrei acquistato pochi banchi più in là per cucinarli insieme in un profumatissimo umido. Avevo dei dubbi però: era la stagione giusta? E come avrei dovuto cucinarle per mantenerle morbide?".

Il saggio è strutturato in modo particolarmente dettagliato e multidisciplinare, con riferimenti all'arte della pesca e alle particolarità delle specie ittiche (per la precisione 12 pesci, 4 crostacei, 6 molluschi). Segue la sezione che - probabilmente - interesserà di più il lettore, quella gastronomica, integrata da tutte le accortezze nella non facile scelta di un pesce di qualità.

L'opera mette insieme tre punti di vista perfettamente complementari e integrabili: quella del food writer (Signoroni), quella del ristoratore (D'Ignazio) e quella del fotografo (Di Lorenzo). E accetta la non facile scommessa unire la vita vissuta con vere e proprie non richieste ma assai gradite lezioni di cucina.