Novità Purina: Adventuros Training, gamma di snack per sostenere il training quotidiano

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, presenta Adventuros Training, la nuova gamma di snack pensata per sostenere il training quotidiano e rafforzare la relazione tra il cane e il suo proprietario. Questi snack, appositamente studiati per essere utilizzati ogni giorno, sono ideali per promuovere un training quotidiano. Il lancio conferma l’impegno di Purina nel migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano. Da sempre, Purina si occupa con dedizione all'innovazione per garantire la salute e il benessere degli animali da compagnia grazie a una continua attività di ricerca e sviluppo. Questo permette di offrire prodotti di alta qualità, formulati sulla base delle più recenti innovazioni scientifiche, per rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane dei pet..

Il training quotidiano: un mezzo per rafforzare la relazione con il pet

Quando si parla di training, spesso si pensa all'addestramento formale o alle sessioni di esercizio fisico, ma il vero training è molto di più: è un processo continuo che coinvolge la vita quotidiana del cane e del suo proprietario, aiutando a rafforzare la loro relazione. Il contatto fisico, il tono di voce e l'uso efficace e strategico degli snack giocano un ruolo fondamentale in questo percorso. Ogni momento, dal richiamo alla passeggiata, fino alle attività in casa, è un'opportunità per educare e migliorare la comunicazione tra il pet e il suo umano.

Non si smette mai di fare training

Il training è un rituale giornaliero, un’attività quotidiana che può comprendere piccoli esercizi, come insegnare al cane a tornare quando viene chiamato o ad aspettare il proprio turno. Questi gesti sono essenziali per una convivenza serena e felice. Anche nella routine giornaliera, ogni momento può essere un’occasione di insegnamento, grazie a semplici comandi, sempre rinforzati dall’uso dello snack per migliorare la collaborazione tra pet e proprietario.

Lo snack come strumento di relazione

Lo snack non è solo un premio, ma diventa quindi un vero e proprio strumento per rafforzare il legame tra cane e proprietario. L’atto di offrirlo con la mano aperta è un gesto di accoglienza, che consolida il rapporto di fiducia e affetto. Ogni ricompensa, accompagnata da parole gentili e contatto visivo, aiuta il cane a sentirsi apprezzato e a comprendere cosa ci si aspetta da lui. Usare lo snack nel modo corretto significa fare del training un momento piacevole per entrambi.

Adventuros Training: la soluzione perfetta per il training quotidiano

Per supportare al meglio questo percorso di apprendimento e relazione, Purina ha sviluppato la nuova gamma di snack Adventuros Training, perfetta per il training quotidiano. Disponibile nei gusti cervo e salmone, questi snack a basso contenuto di grassi sono ideali per essere utilizzati frequentemente senza compromettere la salute del cane. Grazie alle loro piccole dimensioni e alla varietà di consistenze, Adventuros Training rappresenta la scelta ideale per premiare il pet in modo sano e appetitoso, rendendo ogni momento di training un’occasione speciale per rafforzare il legame con il proprio cane.