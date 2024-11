Nescafé lancia campagna "Say Yes to Cappuccino"

In occasione del Cappuccino Day, Nescafé torna in comunicazione con una nuova campagna che invita a riscoprire il valore di una pausa di qualità: "in un mondo in cui diciamo di sì a tutto e a tutti, Nescafé Cappuccino rappresenta una pausa per cui vale la pena dire no".

Nescafé Cappuccino si presenta con un’immagine totalmente rinnovata mantenendo intatto il suo gusto inconfondibile, con caffè di alta qualità e una schiuma avvolgente, ideali per concedersi un momento di relax. Come mostra il nuovissimo spot i protagonisti riescono a dire “no” a richieste di aiuto e a situazioni fastidiose della vita quotidiana, per prepararsi, invece, al “sì” del piacere unico del Cappuccino.

Per sei settimane Nescafé Cappuccino torna con una pianificazione su Connected TV, YouTube e video online e in TV con spot da 20” e 10”. La campagna prevede, inoltre, un’attivazione massiccia sui principali canali digitali del brand con video, contenuti esclusivi sui social media, attività di content creator e newsletter dedicate.

Inoltre, fino al 15 novembre il brand di caffè solubile più amato al mondo, sarà presente in diverse città italiane e centri commerciali con la Say Yes Station, per offrire degustazioni e attività di ingaggio ai partecipanti, che avranno la possibilità di ricevere gadget brandizzati.

Le nuove confezioni di Nescafé Cappuccino, con un focus maggiore sul prodotto, sono progettate all’insegna della sostenibilità, con un barattolo in carta riciclabile che riporta un chiaro invito per il consumatore: “Riciclami nella carta”.