Intesa Sanpaolo/2. Finanzia Real Bowl

Intesa Sanpaolo e Real Bowl, startup innovativa del settore pet food, hanno finalizzato un’operazione di finanziamento convertibile di 500mila euro, per l’avvio del nuovo stabilimento produttivo della startup a Ospedaletto Euganeo.

L’operazione rientra nell’ambito di “Convertibile Impresa”, finanziamento a medio-lungo termine creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative che operano già in un contesto di Venture Capital con la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale prevedendo l’ingresso di nuovi soci, includendo l’opzione di conversione del finanziamento da parte della banca in una partecipazione societaria.

Il Gruppo sostiene da tempo le startup, accompagnandole in percorsi di crescita e di investimento. Di recente, 12 startup che hanno partecipato ad Up2Stars, il programma di accelerazione ideato da Intesa Sanpaolo, sono state selezionate per una missione nella Silicon Valley, guidata dal responsabile Divisione Banca dei Territori del Gruppo Stefano Barrese in cui hanno potuto incontrare potenziali investitori negli Usa.

La banca ha creduto nel progetto di Real Bowl, che si propone nel settore dell’alimentazione per animali con un approccio personalizzato e sostenibile. I piani alimentari vengono creati su misura per gli animali da un nutrizionista e recapitati freschi al domicilio dei proprietari, con un’attenzione ai materiali di imballaggio e all’utilizzo di fondi rinnovabili. Le diete Real Bowl mirano a creare una rivoluzione nel panorama della dieta casalinga per cani attraverso una soluzione fresca in Subscription che ha l’innovazione di essere realizzata attraverso un processo produttivo sostenibile ed innovativo che permette ai cibi di rimanere fuori frigo fino a 12 mesi, pur essendo senza conservanti o additivi tecnologici. Real Bowl è di fatto la prima soluzione a coniugare la comodità delle crocchette con i benefici di una dieta casalinga.

“Siamo fieri ed onorati di consolidare questo percorso con un partner finanziario come Intesa Sanpaolo, e siamo certi che con il loro sostegno attraverso 'Convertibile Impresa' e altri strumenti di cui faremo tesoro, ci daranno quel sostegno finanziario necessario per arrivare nelle case di tutte le famiglie che amano il loro pelosone", ha dichiarato Dereck Ofosu, Chief Investment Officer di Real Bowl e Co Founder. "Il prestito sarà destinato principalmente al potenziamento del nostro stabilimento produttivo situato a Ospedaletto Euganeo, con l'obiettivo di incrementare significativamente la nostra capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa. Abbiamo già avviato l'acquisto di una nuova linea produttiva all'avanguardia che ci consentirà di aumentare la nostra produzione fino a circa trenta buste al minuto, decuplicare così le nostre attuali capacità. Questo investimento sarà fondamentale non solo per sostenere la crescita della domanda, ma anche per ampliare la nostra gamma di prodotti, migliorare la qualità e ridurre i tempi di consegna. Il potenziamento includerà inoltre interventi sull'automazione dei processi e sull'ottimizzazione degli spazi, permettendoci di mantenere elevati standard di sicurezza e sostenibilità ambientale, temi a cui teniamo molto. Grazie a questi interventi, puntiamo a rafforzare la nostra posizione sul mercato, a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo ancora più efficiente e a garantire un prodotto di alta qualità che possa conquistare il cuore di sempre più famiglie e dei loro amici a quattro zampe”.

Da parte sua, Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo: “Nella mission di Intesa Sanpaolo c’è la volontà di affiancare i nuovi progetti e, soprattutto, quelli ad alto contenuto di innovazione, di cui Real Bowl è un esempio. Il mondo del Pet Food sta sempre più crescendo e riscuote interesse nei consumatori. Le caratteristiche innovative possono fare di Real Bowl un potenziale protagonista nel settore E’ fondamentale supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso agli investitori, alle aziende clienti e ai prodotti e servizi bancari, finalità che il Gruppo persegue con successo anche attraverso il programma Up2Stars e i più importanti acceleratori sul territorio. Sono venete due delle Startup che hanno partecipato alla missione negli Usa, un percorso fitto di incontri con potenziali investitori, sessioni formative e networking per accompagnare la crescita, anche a livello internazionale”.