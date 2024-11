Nestlé: crescita organica del 2% nell'anno

Cresceranno gli investimenti in pubblicità e marketing, arrivando al 9% dei ricavi.

Nestlé ha tenuto oggi un Capital Markets Day per investitori e analisti incentrato sul tema "Accelerating Nestlé". Le presentazioni delineano un chiaro piano d'azione per guidare le prestazioni e la trasformazione del gruppo e per plasmare il suo futuro a lungo termine.

"Nestlé è un'azienda solida con portata globale, eccezionale generazione di domanda e capacità di mercato", ha commentato Laurent Freixe, amministratore delegato di Nestlé. "Abbiamo un portafoglio di prodotti diversificato e strategicamente ben posizionato. I nostri marchi iconici e prodotti innovativi entrano in contatto con le persone ogni giorno, in ogni fase della loro vita. Questi punti di forza ci danno un vantaggio unico e ci posizionano per vincere sul mercato. Ora investiremo ulteriormente nei nostri marchi e nelle piattaforme di crescita per liberare il pieno potenziale dei nostri prodotti per i nostri consumatori e i nostri clienti.

"Il nostro piano d'azione", ha proseguito Freixe, "migliorerà anche il nostro modo di operare, rendendoci più efficienti, reattivi e agili. Ciò ci consentirà di offrire valore a tutti i nostri stakeholder. Sono fiducioso che possiamo offrire una crescita superiore, sostenibile e redditizia e guadagnare quote di mercato, trasformando Nestlé per un successo a lungo termine".

Il piano d'azione di Nestlé presentato oggi, consentirà all'azienda di guidare la crescita della categoria e migliorare le prestazioni della quota di mercato. Le azioni includeranno investimenti mirati in marchi vincenti e piattaforme di crescita, attività di innovazione più mirate per generare un impatto maggiore e affrontare sistematicamente i sottoperformanti. Nestlé intensificherà gli investimenti in pubblicità e marketing per supportare la crescita. Le risorse necessarie saranno generate tramite risparmi sui costi e leva di crescita, arrivando al 9% delle vendite. Oltre ai programmi in corso, Nestlé mira a fornire risparmi incrementali sui costi di almeno 2,5 miliardi di franchi svizzeri entro la fine del 2027. Sono già iniziati i lavori su iniziative chiave in materia di approvvigionamento, investimenti commerciali e costi strutturali.

Nestlé accelererà inoltre la sua trasformazione digitale per diventare un'impresa connessa end-to-end in tempo reale, alimentata da dati e intelligenza artificiale. Sta inoltre assicurando che la sostenibilità sia integrata nelle sue attività.

Come parte del piano d'azione per guidare le prestazioni operative e sbloccare il potenziale, le attività di acqua e bevande premium di Nestlé diventeranno un'attività globale autonoma sotto la guida di Muriel Lienau, responsabile di Nestlé Waters Europe, a partire dal 1° gennaio 2025. La nuova dirigenza valuterà la strategia per questa attività. Ciò includerà l'esplorazione di opportunità di partnership per consentire ai marchi iconici e alle piattaforme di crescita di Nestlé di raggiungere il loro pieno potenziale.

Il piano d'azione di Nestlé consentirà all'azienda di offrire una crescita superiore, sostenibile e redditizia. Nel medio termine, si prevede che la crescita organica delle vendite sarà del 4% in più in un normale ambiente operativo, con un margine di profitto operativo sottostante del 17,0% in più.

Nestlé conferma le previsioni per il 2024, con una crescita organica delle vendite di circa il 2%, un margine di profitto operativo sottostante di circa il 17,0% e un Eps sottostante sostanzialmente stabile a valuta costante. Guardando al 2025, Nestlé prevede un miglioramento nella crescita organica delle vendite rispetto al 2024, con un margine operativo lordo di base previsto moderatamente inferiore alle previsioni per il 2024.