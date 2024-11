Agrumi. Wco: produzione (-8,73%) ed export (-8,94%) stimati in calo nel 2024/25

La World Citrus Organisation (Wco) ha pubblicato la sua annuale Northern Hemisphere Citrus Forecast per la prossima stagione (2024-25). La previsione preliminare sugli agrumi nell'emisfero settentrionale si basa sui dati delle associazioni di settore della regione del Mediterraneo e degli Stati Uniti. La produzione di agrumi per il 2024/2025 è stimata in 27.297.216 tonnellate, quindi con un calo dell'8,73% rispetto alla stagione precedente. Si prevede che le esportazioni totali di agrumi seguiranno un andamento simile a 8.379.831 tonnellate, in calo dell'8,94% rispetto alla scorsa stagione e del 9,78% rispetto alla media delle ultime quattro stagioni.

"Le informazioni di mercato che abbiamo ricevuto indicano un calo rispetto agli alti volumi dell'anno scorso", rimarca Philippe Binard, segretario generale Wco. "Ciò è dovuto principalmente al ritorno della Turchia ai normali livelli di produzione dopo le cifre record della scorsa stagione, nonché al calo previsto dell'Egitto". Binard ha quindi aggiunto: "I problemi climatici, come gelate tardive, siccità, ondate di calore o nuovi parassiti e malattie sono minacce costanti per la qualità, la colorazione o la data di raccolta per la produzione. Il mercato sarà ancora influenzato dall'instabilità geopolitica mentre la domanda dei consumatori è sotto pressione a causa della limitazione del potere d'acquisto e dell'inflazione".

Guardando le cifre specifiche per Paese per i maggiori produttori nell'UE, la produzione di agrumi della Spagna a 6,18 tonnellate metriche (TM) è in calo del 3,30% rispetto alle stagioni precedenti, guidata dal calo del 21,01% dei limoni rispetto alla stagione record dell'anno scorso. Si prevede che i drammatici eventi meteorologici in Spagna non avranno un impatto significativo sulla fornitura complessiva, che nel complesso rimane come previsto.

L'Italia è in calo del 12,32% a 2,77 TM, con una diminuzione del 17,51% per quanto riguarda le arance, mentre la Grecia rimane stabile a 1,09 TM. Negli altri paesi del Mediterraneo, la Turchia dovrebbe ridurre la sua produzione del 17,57% con 4,95 TM, dopo i dati record della scorsa stagione. L'Egitto a 4,35 TM è in calo del 19,55% rispetto al 2023/2024. In controtendenza, la produzione del Marocco dovrebbe crescere a 2,14 TM (+11,97%). Anche la produzione di Israele dovrebbe recuperare a 0,56 TM (+18,50%). Il Portogallo, che ha contribuito per la prima volta alle previsioni, stima un calo del 3,37% nella prossima stagione (0,38 TM in totale).

La produzione negli Stati Uniti dovrebbe ridursi a 4,55 TM (-4,28%), continuando a diminuire rispetto alla media delle stagioni precedenti (-11,52%)."Wco sta anche definendo alcune tendenze per l'utilizzo previsto di agrumi per la prossima stagione", ha proseguito Binard. "Le esportazioni di agrumi dell'emisfero settentrionale diminuiranno dell'8,94% rispetto alla scorsa stagione, attestandosi a 8,38 TM, mentre la lavorazione scenderà a 5,16 TM (-4,15%), lasciando 13,76 TM per le vendite nazionali (-10,21%). Il prossimo aprile, l'Wco pubblicherà le previsioni di produzione ed esportazione del 2025 per l'emisfero australe.