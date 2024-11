Largo consumo: cresce (+3,8%) spesa italiani nel III trimestre 2024

Cresce del +3,8% la spesa degli italiani per i beni di largo consumo (Fmcg) e per i prodotti tecnologici e durevoli (T&D) nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra le categorie che evidenziano una costante crescita si confermano i prodotti indicati per l’igiene personale (+7,5% vs Q3 2023), per l’infanzia (+4,6%) e per la cura della casa (+3,7%), che segnano un aumento a volume, contrariamente alla tecnologia di consumo, che registra una leggera flessione rispetto allo scorso anno (-0,2%).

Il Barometro dei Consumi di Niq - The Niq Retail Spend Barometer - unisce i dati di NielsenIQ (Niq) e GfK per misurare il giro d’affari dei prodotti del largo consumo, dei beni tecnologici e durevoli acquistati negli store in Italia.Il Barometro dei Consumi di Niq offre dunque una panoramica completa della spesa nel settore Fmcg (prodotti alimentari, deperibili, cura della casa e della persona) e nel settore T&D (beni di consumo tecnologici, elettrodomestici, fai da te, mobili per la casa e automotive) in Italia. Lo studio basato su dati reali di vendita, unico nel suo genere, analizza big data trasversali sia per categorie sia per canali.

Il Barometro dei Consumi è pubblicato con cadenza trimestrale per fornire una prospettiva concreta e completa sulle priorità di spesa delle famiglie.Il settore dei beni di largo consumo torna a crescere nel terzo trimestre 2024Superati i 32 miliardi di euro tra luglio e settembre: la crescita del +2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno testimonia la ripresa del settore dei beni di largo consumo in Italia, anche in termini di volumi.

Con un fatturato di oltre 11 miliardi (+2,8% vs Q3 2023), il Fresh Food rappresenta il comparto più importante per fatturato, seguito dagli Ambient Food, ovvero i prodotti confezionati da scaffale, con un fatturato di 6 miliardi (+2,7%) e i prodotti Dairy, latticini e derivati, che segnano quasi 4 miliardi di ricavi (+1,6%). I comparti Personal Care (+7,5%), Homecare (+3,7%), Snacking (+5,6%) e Baby Care (4,6%) sono invece quelli che hanno registrato le crescite più significative, raggiungendo rispettivamente circa 2 miliardi, 1,6 miliardi, 1 miliardi e 241 milioni di euro.