Carne artificiale: Hong Kong è il terzo paese a sdoganarla

Hong Kong è appena diventato il terzo Paese nel mondo ad approvare una normativa che consente il consumo di carne coltivata. La regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese, attraverso il Centro per la sicurezza alimentare (Cfs), ha concesso alla società australiana Vow l'autorizzazione a commercializzare il suo foie gras coltivato.

Si tratta del terzo "sdoganamento" della carne coltivata, dopo Singapore (2020), attraverso l'azienda nordamericana Good Meat, e agli Stati Uniti (2022), che già hanno approvato la commercializzazione dei prodotti Upside Food e, nel 2023, da Good Meat. Da parte sua, Israele sta finalizzando le procedure amministrative per completare l'autorizzazione concessa nel gennaio 2024 per gli sviluppi di carne coltivata di Aleph Farms (leggi notizia EFA News).

Il prodotto approvato è una variante della quaglia giapponese d'allevamento di Vow, che ha già ottenuto l'autorizzazione normativa a Singapore nell'aprile 2024. Nello specifico, questa nuova variante di foie è composta per il 51% da quaglia giapponese d'allevamento, mescolata con una selezione di ingredienti come verdure ed erbe aromatiche. olio di cocco infuso, olio di girasole e proteine di fagioli. La commercializzazione di questo foie sarà effettuata in un formato estremamente esclusivo presso l'izakaya 'The Aubrey', situato nell'esclusivo hotel Mandarin Oriental. In effetti, Vow ora si affianca a Good Meat come le uniche due aziende al mondo che effettuano degustazioni dei loro prodotti, dopo che il resto delle aziende autorizzate a farlo hanno interrotto queste pratiche per concentrarsi sullo sviluppo dei loro prodotti.

Vow è stata fondata nel 2019 e ad oggi è stata l'azienda che è riuscita a ottenere la prima autorizzazione normativa per il consumo dei suoi prodotti, e anche quella che ha avuto bisogno di un volume di investimenti minore per ottenerla (56 milioni di dollari rispetto a a 270 milioni da Good Meat o 608 milioni da Upside Foods). Vow gestisce uno dei più grandi impianti di carne coltivata al mondo, "Factory 1", con una capacità di produzione di 30 tonnellate di proteine coltivate all'anno, e sta attualmente costruendo un secondo impianto con una capacità 100 volte superiore, sebbene non abbia ancora espresso piani portare i propri prodotti al consumo di massa in uno dei due mercati in cui potrebbe farlo.