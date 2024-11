Augusto Contract, nuovo locale a Roma Eur

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione, ha firmato insieme ad Antitetico, su progetto del Creative Director Fabio Mennella, il nuovo locale "Mammina - Pizza e cucina genuina", di Roma Eur, in piazzale Luigi Sturzo 28. L’opening segna l’ottavo locale della catena che conta già ristoranti a Napoli, Roma e Catania.

In qualità di general contractor, Augusto Contract - in aggiunta agli arredi - si è occupato trasversalmente del progetto coordinando anche tutte le professionalità coinvolte per le opere murarie; gli impianti elettrici, idraulico, di climatizzazione e ricambio aria; le opere di arredo ed attrezzatura, ottimizzando tutti i processi in un’ottica “chiavi in mano”. Il format valorizza in chiave moderna l’incontro fra ristorante-pizzeria e l’ambiente casalingo, tipico delle case italiane di un tempo, con una forte impronta d’italianità e di eccellenza dei prodotti, rigorosamente selezionati tra le migliori proposte del territorio italiano.

Grazie alla consolidata expertise nella realizzazione di progetti di ristorazione, Augusto Contract è riuscito a interpretare gli elementi distintivi dell’identità di Mammina che dalla sua fondazione nel 2014 ha come obiettivo quello di proporre ai suoi clienti piatti e sapori autentici, ma soprattutto genuini, della cucina italiana abbracciando anche i nuovi trend alimentari come gluten free, vegan ed healthy.

La nuova apertura di Roma si esprime in un locale funzionale e con un layout pensato per accogliere un flusso di clienti eterogeneo, da piccoli gruppi di amici a famiglie più numerose, pronti ad immergersi nella tipica atmosfera intima ed ospitale della cucina napoletana. Il ristorante è distribuito su due livelli e l’arredo si presenta moderno, fresco e accogliente. Notevole l’abilità nel saper coniugare l’ambiente casalingo, rappresentato da finiture e mobili in legno tipici degli anni ’70, a quello di un ritrovo moderno dove potersi sentire a casa.