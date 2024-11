Eatable Adventures col Cern per la crescita dell'agrifoodtech

Eatable Adventures, tra i principali acceleratori agrifoodtech su scala globale, annuncia la sua nuova collaborazione strategica con Cvc, Cern venture connect, programma strategico del Cern di Ginevra: l'obiettivo, giudicato "ambizioso", è quello di "promuovere innovazione e crescita sostenibile" delle startup agrifoodtech. La partnership, come sottolinea il comunicato ufficiale, permetterà di offrire alle realtà emergenti "selezionate competenze, risorse avanzate e tecnologie all’avanguardia" all’interno di un ecosistema scientifico di eccellenza per velocizzare l’innovazione e aiutarle nel trasformare i loro progetti in soluzioni concrete.

Con questa iniziativa, il Cern rafforza il proprio impegno per l’innovazione, proponendosi come motore di soluzioni concrete alle sfide globali più urgenti. L’organizzazione europea per la ricerca nucleare ha, infatti, sviluppato tecnologie all’avanguardia per il funzionamento del più grande acceleratore di particelle al mondo, applicabili a settori diversi come la sanità, le scienze ambientali, l’aerospaziale, il digitale e la quantistica. Con il nuovo programma strategico, le risorse tecnologiche saranno messe a disposizione delle startup più promettenti dei paesi membri e associati al Cern. Le realtà selezionate potranno, quindi, beneficiare non solo delle tecnologie più avanzate, infrastrutture e laboratori scientifici, ma anche di programmi di mentorship personalizzata da parte di esperti di livello internazionale, accelerando così il loro percorso di crescita e sviluppo.

In qualità di partner strategico di Cvc, Eatable Adventures avrà un ruolo di primo piano nell’affiancare le startup selezionate offrendo loro mentorship specializzata e sessioni formative su misura con l’obiettivo di aiutarle a trasformare le loro visioni innovative in soluzioni concrete e scalabili per il mercato globale. Grazie al supporto delle tecnologie d’avanguardia del Cern, Eatable Adventures mira ad accelerare la crescita delle startup nel settore agrifoodtech e a valorizzarne il potenziale innovativo.

“Cern Venture Connect è pensato per dare un nuovo impulso alla prossima generazione di scienziati-imprenditori e plasmare il futuro attraverso la tecnologia", spiega Linn Kretzschmar responsabile del Cern Venture Connect Programme.

“Siamo entusiasti di collaborare con un istituto scientifico di calibro mondiale come il CERN in questa iniziativa pionieristica -aggiunge José Luis Cabañero, founder e ceo di Eatable Adventures-. Questa partnership ci consente di unire le nostre competenze nel foodtech con le tecnologie d’avanguardia del Cern, sostenendo la crescita delle startup affinché possano crescere e innovare l’intera filiera agroalimentare”.

Questa collaborazione rafforza l’impegno di Eatable Adventures verso un futuro sostenibile, grazie a soluzioni tecnologiche innovative nel settore agroalimentare: con un portafoglio di oltre 100 startup accelerate ogni anno e una rete di partner internazionali, la società si conferma catalizzatore di nuove sinergie e protagonista del cambiamento, promuovendo l’evoluzione dell’ecosistema AgriFoodTech a livello globale all’insegna della sostenibilità e dell’etica per lo sviluppo.