Aquaculture Stewardship Council incrementa l'impegno in Italia

Asc, Acquaculture stewardship council, organizzazione non governativa operante nel settore della certificazione del pesce e frutti di mare di allevamento, ha presentato le motivazioni per le quali ha deciso di incrementare il suo impegno in Italia con nuovi investimenti e nuove risorse professionali. Fondata nel 2010, Aquaculture Stewardship Council sviluppa un programma per "trasformare l’allevamento ittico a livello globale e per promuovere il miglior rendimento dell’acquacoltura verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale". Oggi i prodotti ittici con il marchio Asc sono già disponibili per i consumatori in più di 100 paesi: lo sviluppo italiano è finalizzato a coinvolgere sempre più la filiera dell’allevamento ittico nazionale, sensibilizzare la componente retail e comunicare ai consumatori i valori che caratterizzano e distinguono la propria certificazione.

Come spiega Desirée Pesci, market development Manager Italy Asc, “la certificazione Asc costituisce il principale schema di riferimento per l’acquacoltura responsabile a livello internazionale, l‘unico conforme al codice Iseal, perché ha gli standard più solidi, con requisiti basati su dati scientifici e misurabili da soddisfare. Standard che attestano la serietà e l’effettiva sostenibilità dell’intera filiera: metodi di allevamento, mangimi utilizzati, caratteristiche dell’allevamento stesso in rapporto alle risorse umane coinvolte e all’ambiente”.

Su questi principi sta crescendo in misura importante l’attenzione per i prodotti ittici certificati anche in Italia, sia nella gdo che nel canale horeca: lo dimostrano la nuova sensibilità del pubblico e gli sviluppi collaborativi fra Asc e le catene della grande distribuzione. A questo proposito, prodotti ittici che riportano il marchio Acquaculture stewardship council su prodotti private label sono già presenti in diverse catene, come Lidl, Conad, Ikea, Carrefour, analogamente a quanto avviene in Aldi, IN’S Mercato, Eurospin, Pam. Per quanto riguarda i brand, il marchio Asc è presente, ad esempio, su prodotti Findus, Mowi, Frosta, Bofrost.

Per quanto riguarda, invece, la sensibilità dei consumatori, i risultati di apposite ricerche indicano la crescita dell’attenzione per i prodotti ittici certificati. Asc ha recentemente completato una sua indagine sui consumatori attraverso un'agenzia di ricerche di mercato indipendente The Conversation Studio, intervistando più di 15.000 consumatori in 14 Paesi diversi sulla loro percezione e sul loro consumo di prodotti ittici.

La ricerca ha rivelato che l'87% dei consumatori riconosce che includere il pesce e i frutti di mare nella spesa quotidiana è “abbastanza importante” o “molto importante”; l'83% dei consumatori è in qualche misura motivato a scegliere prodotti ittici con un marchio di sostenibilità. L'Italia ha la più alta percentuale di consumatori che scelgono prodotti sostenibili quando c'è la possibilità di scegliere (82%): l'indagine mostra che il 67% delle persone è interessato ad acquistare prodotti più sostenibili, ma solo il 2% pensa spontaneamente alla sostenibilità quando acquista pesce o frutti di mare al supermercato.

Tra gli allevamenti italiani certificati Asc, Loredana Guariniello, responsabile Assicurazione qualità di Waterhouse S.p.a dichiara: “preservare l’ecosistema marino minimizzando l’impatto delle attività produttive, rispettare il benessere e lo stato sanitario degli animali allevati nonché il benessere del personale impiegato, sono aspetti imprescindibili su cui Waterhouse S.p.a ha sviluppato e sviluppa costantemente l'intera filiera delle specie ittiche allevate presso i propri impianti off-shore (spigole, orate ed ombrine boccadoro). È per tali motivi che l'azienda ha deciso di aderire, come primi in Italia per le specie di interesse, agli Standard di Certificazione Farm e Asc Chain of Custody, considerandoli strumenti operativi fondamentali per perseguire la possibilità di offrire ai propri stakeholders le più ampie garanzie aggiuntive in termini di efficienza produttiva ed organizzativa creando un connubio perfetto tra qualità del prodotto e ridotto impatto ambientale”.

Le fa eco Cristiana Mura, team Qualità e sicurezza alimentare Nieddittas: “come prima realtà a conseguire la certificazione Asc per la molluschicoltura, siamo molto felici di prendere parte a questa giornata che è anche un’occasione per presentare la realtà di Nieddittas e il valore aggiunto che la certificazione apporta al suo operato. Quello dell’ottenimento della certificazione per i nostri vivai presenti nel Golfo di Oristano è stato un grande traguardo e l’impegno che ne consegue è far conoscere il significato di un riconoscimento così importante per la nostra realtà. Il lavoro compiuto da Nieddittas non è stato facile e veloce, ci siamo cimentati in ambiti sicuramente pionieristici e aver superato tutti gli step per arrivare alla certificazione ci rende orgogliosi. Ringraziamo l’Ente di certificazione DNV per averci accompagnato in questo importante percorso”.

"Per noi -conclude Desirée Pesci- rafforzare in modo strategico la nostra operatività in Italia significa valorizzare i significati del nostro marchio in un mercato che, come indicano le ricerche, è sensibile all’importanza della sostenibilità nel mondo dell’acquacoltura. Insieme ai nostri partner faremo informazione sul significato del marchio ASC a tutti i livelli, rivolgendoci anche direttamente ai consumatori, incoraggiandoli a cercare il marchio quando sono nei supermercati”.

Aquaculture Stewardship Council

Fondata dal WWF Paesi Bassi e da IDH (Sustainable Trade Initiative) nel 2010, Asc definisce degli standard severi per rilasciare la propria certificazione, con organismi di valutazione della conformità indipendenti, garantendo così un alto livello di affidabilità nella filiera ittica. Solo dopo aver superato l’audit i prodotti ittici di un allevamento possono essere venduti al dettaglio con il marchio Asc riportato sulla confezione.

Waterhouse S.p.a

Realtà completamente italiana in cui si allevano prodotti e soluzioni all’avanguardia con la passione e il know-how di un grande gruppo che vanta, nel settore ittico, una expertise ventennale: gestisce, ad oggi, due allevamenti di specie ittiche eurialine (spigole, orate e ombrine boccadoro) in due splendide realtà italiane quali il Golfo di Oristano (OR) e Casal Velino Marina (SA), località particolarmente rinomate per la bellezza e la qualità delle proprie acque.

Nieddittas

Marchio che contraddistingue i prodotti della CPA, Cooperativa Pescatori di Arborea. Nata in Sardegna nel 1967 dall'associazione di 9 pescatori, la cooperativa è cresciuta negli anni fino a diventare una delle più importanti realtà italiane nella mitilicoltura e nella pesca. Tutti i prodotti vengono dalla filiera di eccellenza nel Golfo di Oristano, in Sardegna.