Grupo Consorcio cresce nei primi 10 mesi

A quasi un anno dall’apertura della filiale indipendente italiana di Grupo Consorcio (leggi notizia EFA News), è arrivato il momento del primo bilancio. In generale, l’andamento di Consorcio, presente in Italia nel mercato del tonno premium e in quello delle pregiate acciughe del Cantabrico, vede il segno positivo in entrambi i segmenti, crescendo più della media del settore.

Da gennaio 2024 a ottobre, Consorcio in Italia ha segnato il +7,9%, in controtendenza rispetto al mercato del tonno olio <300g che è invece negativo (-7,5% su base annua): una crescita al di là delle previsioni fatte all’avvio del nuovo business. Inoltre, è aumentata anche la quota di mercato: per il tonno premium + 0,2% raggiungendo il 12%, per le acciughe del Cantabrico +2,1% arrivando al 10,4%.

“Il 2024 è stato un anno particolarmente sfidante per noi, perché abbiamo completamente rivisto il modello di business in Italia e, a livello di Gruppo, ci siamo impegnati fortemente per proseguire il nostro percorso di sostenibilità, rendicontato dal nostro bilancio Esg e che si manifesta anche con il rinnovo della certificazione BCorp ottenuta da poco”, afferma Valeria Piaggio, vicepresidente Grupo Consorcio.

"L’innovazione è un fattore su cui puntiamo molto: nel 2024 abbiamo introdotto nuove varietà di acciughe e ulteriori novità di prodotto sono previste nel 2025”, aggiunge da parte sua Dario De Stefano, General Sales Manager Italia Grupo Consorcio.

Da sottolineare che, nel periodo da aprile ad oggi, da quando cioè l’azienda ha il pieno controllo della distribuzione, si riscontrano i seguenti dati: +16,1% tonno olio premium, +19,2% vaso vetro olio premium, +15,10% latta olio premium. Nel segmento del tonno naturale, poi, si registrano un +128,2% su base annua e un +116,6% da aprile a oggi): dati in linea con la tendenza del consumatore che da una parte ricerca prodotti premium e, dall’altra, è sempre più attento agli aspetti healthy.

Bene anche il segmento delle acciughe del Cantabrico che registra, a volume, una crescita (+16,7%) superiore rispetto a quella del mercato delle acciughe (+2,0% su base annua). Consorcio si inserisce in questo trend positivo ottenendo una decisa crescita a volume (+31,4% su base annua). Come per il tonno, i risultati da aprile sono ancora migliori, con un +36,4%. I formati di acciughe più acquistati dai consumatori in Italia sono i vasi vetro (con una quota dell’80% del mercato), in particolare i vasi vetro con grammatura inferiore ai 100g, che rappresentano oltre il 40% delle vendite delle acciughe in vaso vetro.