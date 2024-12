Agenzia Ice: Matteo Zoppas confermato presidente

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Commercio con l'Estero (Ice) composto da Barbara Cimmino, Giuseppe Ferro, Riccardo Garosci, Annalisa Sassi ha confermato Matteo Zoppas alla presidenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.

Nato nel 1974 a Pordenone, Matteo Zoppas si è laureato in Economia Aziendale all’Università Luigi Bocconi di Milano, in seguito ha conseguito due Master al Cuoa, in Lean Manufacturing ed in Business Administration. Analista presso l'Ufficio Partecipazioni di Mediobanca dal 2002 al 2003, è stato Consigliere di Amministrazione di Operation Smile Italia ed è stato membro del Consiglio centrale di Confindustria nazionale. È consigliere di amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto SpA di cui è stato responsabile dell’internazionalizzazione dei prodotti. Eletto nel 2013 presidente di Confindustria Venezia, da maggio 2015 è stato presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e poi, dal 2017 al 2019, presidente di Confindustria Veneto. Da febbraio 2023 è presidente di Agenzia Ice.

Nel ringraziare il governo per il "pieno sostegno" al suo mandato e il consiglio di amministrazione Ice per la rinnovata fiducia e per il "lavoro svolto", Zoppas si è detto "certo che anche le competenze dei nuovi membri (leggi notizia EFA News, ndr) saranno fondamentali per raggiungere risultati ancora più ambiziosi e avvicinare ulteriormente l’Agenzia alle priorità delle imprese italiane. In un contesto globale complesso e in evoluzione come quello attuale, il Made in Italy sta affrontando sfide cruciali con determinazione".

"Dobbiamo continuare a lavorare per creare nuovi momenti di sviluppo del business attraverso un dialogo costante con le aziende, trasformandoli in occasioni commerciali concrete", prosegue il presidente Ice. "L’obiettivo, seppur sfidante, potrebbe essere quello di superare la soglia dei 700 miliardi di euro di esportazioni, rafforzando la presenza italiana nei mercati internazionali e valorizzando l’eccellenza delle nostre imprese, degli imprenditori e dei prodotti. Fare squadra con il Sistema Paese", conclude Zoppas, "sarà essenziale per trasformare le incertezze in opportunità e consolidare il ruolo del Made in Italy come simbolo globale di qualità, innovazione e tradizione”.