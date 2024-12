Zephyr Group completa acquisizione 100% di Twinco e Carl Baguhn

Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity specializzato negli investimenti in Pmi italiane con promozione delle tematiche Esg gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, e Vsl Club comunicano che la propria partecipata, Zephyr Group, società attiva nella distribuzione di parti di ricambio per motori navali e per centrali elettriche, ha acquisito il 100% di Twinco e Carl Baguhn (Hamburg e Barranquilla).

Twinco è una realtà con sede a Singapore nata nella prima metà degli anni Novanta, attiva nella distribuzione di parti di ricambio e nella fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per motori navali e per centrali elettriche con clienti principalmente localizzati in Asia e Far East.

Carl Baguhn, fondata più di cento anni fa, è una società con sede ad Amburgo (Germania) rinomata per i servizi di manutenzione, riparazione e assistenza di motori diesel e a gas a 2 e 4 tempi, in grado di fornire sia ricambi originali sia ricambi Oem. È inoltre nota per la fabbricazione su misura di cuscinetti a strisciamento, oltre alla capacità di fornire assistenza e riparazione in loco di alberi motore e blocchi motore. La società opera anche tramite una partecipata con sede a Barranquilla (Colombia) per offrire servizi di assistenza e manutenzione ai clienti dell’America Latina.

Con questa operazione Zephyr Group si posiziona come il leader tra i distributori indipendenti di parti di ricambio e servizi per motori diesel e a gas, con una rilevante presenza strategica in tutto il mondo ed un portafoglio prodotti tra i più completi sul mercato in grado di coprire la maggior parte dei motori esistenti, oltre ad offrire servizi di manutenzione e riparazione di alto livello.

Nel contesto dell’operazione la squadra manageriale si è rafforzata con l’ingresso di un direttore generale e consigliere delegato nella persona di Marco Ficarra, ingegnere con importati esperienze in ruoli apicali in realtà multinazionali.

“Siamo entusiasti di poter annunciare una transazione così importante per il nostro gruppo e per il settore in cui operiamo", ha dichiarato Paolo Castagnet, amministratore delegato di Zephyr Group. "La forza combinata delle diverse realtà del gruppo permetterà di accrescere il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti e di migliorare le relazioni in essere già da lungo tempo con i nostri fornitori. Il consolidamento in un settore come il nostro porterà benefici significativi a tutti gli stakeholders coinvolti”.

Da parte sua, Giuliano Palazzo, Managing Director di Sviluppo Sostenibile, ha detto: “In qualità di partner finanziario, siamo orgogliosi di sostenere il management team di Zephyr Group in questa operazione, che rappresenta una pietra miliare nell’espansione dell’offerta di prodotti e servizi offerti alla nostra clientela e nel rafforzamento della presenza in mercati chiave e in forte crescita, come l’America Latina e il Far East”.

Infine, Andrea Valenti, Investment Director di Sviluppo Sostenibile, ha aggiunto: “In un contesto economico in continua evoluzione come quello che stiamo attraversando, questa operazione conferma il successo della strategia di build-up che stiamo perseguendo con Zephyr Group, puntando su aggregazioni che generano importanti sinergie e che permettono di generare una crescita sostenibile nel lungo periodo”.