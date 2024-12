Lazio: 5 mln euro per climate change e promuovere prodotti di qualità

La direzione Agricoltura della Regione Lazio, su indicazione dell’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, ha pubblicato tre bandi relativi al Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Il primo bando (Srd06) è destinato agli Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. L’intervento è rivolto agli imprenditori, singoli o associati che potranno beneficiare di uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per la realizzazione di interventi per la difesa attiva delle colture, tra i quali impianti antigrandine, di reti antipioggia e antinsetto; per l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina e per le sistemazioni idraulico agro forestali.

Il secondo provvedimento (Srg10) è finalizzato a sostenere la realizzazione di iniziative di informazione e promozione delle produzioni a marchio di qualità riconosciuta (Dop, Igp, agricoltura biologica, etc) per la crescita di questi prodotti sui mercati europei, al fine di migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all’Unione. Possono accedere al sostegno, per un totale di quasi due milioni di euro, i gruppi e le associazioni di produttori, le cooperative agricole e i loro Consorzi e le Reti di Impresa.

Il terzo avviso (Srg03), dal valore complessivo di quasi 1 milione di euro, è finalizzato ad aumentare il numero degli agricoltori che partecipano ai regimi di qualità istituiti dall’Unione Europea e ai sistemi di qualità nazionali e regionali, determinando il rafforzamento delle filiere agroalimentari dei prodotti di qualità con effetti finali positivi sulla redditività delle imprese e sulla loro posizione nella catena del valore.

"Ancora una volta investiamo su alcune tematiche che riteniamo strategiche per lo sviluppo del sistema agroalimentare del nostro territorio. Grazie a questi bandi mettiamo a disposizione delle imprese fondi per fare fronte al crescente rischio meteorologico, favorendo l’adattamento al cambiamento climatico. Finanziamo, inoltre, la promozione e lo sviluppo dei prodotti di qualità e incentiviamo la nascita di nuovi gruppi di produttori con la convinzione che facendo sistema si possa accrescere ancora di più il valore economico e qualitativo del mondo agricolo regionale", ha spiegato l’assessore Righini.