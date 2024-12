Nestlè Usa, Marty Thompson nominato ceo Stati Uniti

Nestlé Usa ha nominato Martin Thompson ceo e responsabile del mercato statunitense a partire dal 1° gennaio 2025. Thompson riporterà a Steve Presley, ceo di Nestlé Zone Americas, e si unirà al team di leadership delle Zone Americas. A renderlo noto lo scorso giovedì la stessa Nestlè Usa in una nota.

Thompson è entrato in Nestlé nel 2018 grazie all'acquisizione delle attività di Starbucks nel settore dei beni di consumo confezionati e dei prodotti per la ristorazione. Nel 2020 è diventato presidente di Nestlé Coffee Partners, supervisionando marchi di caffè statunitensi come Nescafé, Starbucks at Home e Seattle's Best. Thompson vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore dei beni di consumo confezionati, con un solido background nelle vendite, nel marketing e nella gestione generale. Prima di entrare in Nestlé, è stato ceo di Ghirardelli Chocolate Company e ha ricoperto ruoli di leadership presso Clorox Company e Procter & Gamble.

“Negli ultimi anni Thompson ha guidato una delle nostre attività di maggior successo, consolidando la nostra posizione di leader indiscussi nella categoria del caffè -sottolinea Presley-. È stato determinante nel raddoppiare il nostro business Starbucks a livello globale in soli quattro anni e nel guidare l'espansione di Nescafé nel mercato statunitense. Thompson è consapevole del fatto che il nostro business, indipendentemente dalla categoria, è incentrato sul consumatore: conoscerlo e soddisfarlo in ogni momento. E, cosa altrettanto importante, crede nel potere delle persone e della cultura per alimentare i risultati aziendali e costruisce e ispira team che danno risultati. Mi aspetto che, nel momento in cui assumerà il ruolo più ampio di ceo, ispirerà la stessa mentalità di innovazione e di crescita che ha promosso all'interno della nostra azienda di caffè vincente”.